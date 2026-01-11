Seconda sconfitta stagionale per la Comal Civitavecchia Volley, battuta 3-1 dall’Isvf Fiumicino nella dodicesima giornata del campionato di Serie C, disputata alla palestra dell’ITC “Paolo Baffi”. Le rossonere cedono con i parziali di 25-23, 22-25, 25-19 e 25-13 al termine di una gara combattuta soltanto a tratti, nella quale le civitavecchiesi non sono riuscite a dare continuità al proprio gioco.

L’avvio è equilibrato, con la Comal che resta agganciata fino alla fine del primo set, perso di misura. La reazione arriva nel secondo parziale, dove le coccinelle trovano maggiore efficacia in attacco e ristabiliscono la parità. Dal terzo set in poi, però, cambia l’inerzia dell’incontro: Fiumicino cresce alla distanza, aumenta la pressione al servizio e approfitta di un calo delle rossonere, prendendo progressivamente il controllo della partita. Nel quarto set le padrone di casa allungano subito e chiudono senza particolari difficoltà.

Una battuta d’arresto pesante non solo per il risultato, ma anche per le conseguenze in classifica. Con questo ko la Comal perde la vetta del campionato, scivolando al secondo posto a quota 28 punti, in compagnia della Luiss. In testa sale Roma Centro, ora leader solitaria con 30 punti. Il margine sulle inseguitrici si riduce e la corsa al vertice si fa sempre più serrata.

A complicare il momento delle civitavecchiesi c’è anche la situazione legata agli infortuni. La Comal deve infatti fare i conti con lo stop di Patrizi, per la quale non sono ancora noti i tempi di recupero. Una difficoltà che si inserisce in un contesto già complicato: dall’inizio della stagione gli infortuni sono stati una costante e raramente il gruppo ha potuto lavorare e scendere in campo al completo, senza riuscire a esprimere con continuità tutto il proprio potenziale.

«Contro un bel Fiumicino ci è mancata tanto la ricezione - ammette coach Alessio Pignatelli - e anche dal punto di vista fisico non siamo al top. Adesso bisogna mettere tanto entusiasmo nel lavoro settimanale e riportarci ad un livello atletico e di gioco superiore».

Sarà ora fondamentale reagire, recuperare energie fisiche e mentali e ritrovare compattezza per restare agganciati al treno di testa e giocarsi fino in fondo le proprie ambizioni.

