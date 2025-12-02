Una giornata da dimenticare, una di quelle in cui il calcio sembra voler presentare il conto nel modo più crudele possibile. Il Fiumicino di mister Albano esce sconfitto da una gara che, per mole di gioco e numero di occasioni create, avrebbero potuto - e forse dovuto - portare a casa. Invece, nell'11esimo turno del girone A di Promozione, arriva un ko che pesa sia per la classifica sia per il morale. La partita aveva preso subito una piega frustrante: una miriade di palle gol divorate, le più clamorose sui piedi di Perocchi nel finale di primo tempo e quella di Trinchi, fermata dalla traversa subito dopo l’intervallo. E, come recita la prima legge non scritta del calcio, chi sbaglia paga. Alla prima vera occasione concessa ai locali, è Micoli a trafiggere la retroguardia rossoblù, portando i suoi avanti 1-0. Il colpo viene accusato e la Pescia Romana ne approfitta, trovando il raddoppio su calcio di rigore trasformato da Lelli. A quel punto la sfida sembra indirizzata, anche perché dal dischetto, dall’altra parte, Perocchi spreca l’opportunità per riaprire il match. Il forcing finale, però, dimostra l’orgoglio ospite: Trinchi accorcia le distanze nel recupero, anche lui dagli undici metri, e proprio allo scadere Grappasonni sfiora il clamoroso 2-2 con una zuccata che termina a lato di un soffio. Un finale beffardo che sintetizza perfettamente l’andamento domenicale. Al triplice fischio resta l’amaro in bocca e la consapevolezza di aver gettato al vento punti pesanti. La classifica parla chiaro: i fiumicinesi rimangono sul fondo, mentre la Pescia Romana, avanti di una lunghezza e due posizioni, prende ossigeno. Servirà compattezza, lavoro e sangue freddo per rialzarsi da una sconfitta incredibile per come è maturata. L'annata è ancora lunga, ma per cambiare rotta occorre iniziare a concretizzare quanto si crea.

IL TABELLINO. Nuova Pescia Romana-Fiumicino: 2-1.

Marcatori: Micoli (N), rig. Lelli (N), rig. Trinchi (F).

Nuova Pescia Romana: Priori; Siclari, Picchianti, Fiaschetti, Palmisani, Codoni, Iannilli, Maresi, Micoli, Giambi, Pisaturo. A disposizione: Sbaraglia, Gallina, Marzi, Lelli, Raimondo, Francavilla, Ayodele. Allenatore: Pietro Codoni.

Fiumicino: Gentile; Lombardi, Marvulli (45' Mangione), Trinchi, Grappasonni, Bizzocchi (81' Di Loreto), K. Munaretto, Frasca, D. Maduka ( 45' Cococcia), M. Ferrentino, A. Perocchi (76' Ciaffaroni). A disposizione: Tomassini, Albisi, Trimeliti, Pellutri. Allenatore: Paolo Albano.

Arbitro: Simone Strippoli di Roma 2. Assistenti: Gianmarco Guglielmo e Claudio Barone entrambi di Roma 1.

Stadio: Maremmino (erba), Pescia Romana.

