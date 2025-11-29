Dopo la brillante vittoria per 3-1 di domenica al "Felice Scoponi" contro il Pianoscarano, il Tolfa si prepara a un nuovo banco di prova. Nella undicesima giornata del campionato di Promozione (girone A) i biancorossi allenati da mister Michele Micheli oggi pomeriggio saranno, infatti, ospiti dell’Atletico Capranica, una formazione notoriamente ostica soprattutto sul terreno di casa, dove può contare su esperienza, fisicità e un pubblico caldo.

La squadra di mister Michele Micheli arriva alla sfida con il morale alto grazie ai tre punti conquistati nell’ultimo turno, frutto di una prova convincente sia sul piano collettivo che individuale. La vittoria della scorsa domenica ha permesso ai collinari di avvicinarsi ulteriormente alle posizioni più nobili della classifica, ma il tecnico tolfetano preferisce mantenere la barra dritta, ricordando come in questo campionato l’equilibrio regni sovrano e ogni gara nasconda difficoltà particolari.

Alla vigilia della trasferta Micheli ha espresso sensazioni e aspettative, sottolineando l’importanza del momento: «Siamo riusciti ad allenarci e domenica abbiamo un'altra partita difficile, come tutte in questo campionato. Andiamo a incontrare una squadra esperta per la categoria, con giocatori importanti. La nostra volontà è quella di dare continuità ai risultati e andare con la convinzione di poter vincere, perché per noi è troppo importante». Parole che testimoniano chiaramente il clima all’interno dello spogliatoio: fiducia, sì, ma senza perdere il senso della realtà. Il Capranica è avversario quotato, capace di mettere in difficoltà chiunque grazie a una struttura consolidata e a elementi di qualità in entrambe le fasi del gioco. Per questo il Tolfa dovrà approcciare la gara con attenzione e determinazione, mostrando quella compattezza che nelle ultime settimane sembra crescere di partita in partita. Lo staff tecnico dovrà fare i conti con qualche indisponibilità.

Micheli aggiorna infatti anche sulla situazione della rosa: «Domenica al momento assenti avremo sicuramente Ficorella e Converso. Poi c’è da valutare qualche altro giocatore, come Christian, che resta in dubbio. Per il resto, bene o male dovremmo esserci». Sebbene qualche defezione costringa il mister a rivedere qualcosa nell’undici iniziale, la sensazione è che l’impianto di squadra resti solido. Negli ultimi incontri il Tolfa ha mostrato buona condizione, idee chiare e una crescita costante, soprattutto nella gestione dei momenti chiave della gara. I possibili rientri dell’ultima ora potrebbero offrire ulteriori soluzioni, ma la priorità resta mantenere un equilibrio tattico capace di arginare la fisicità e l’organizzazione dei padroni di casa.

La trasferta di Capranica assume anche un valore importante in ottica graduatoria: il Tolfa sa che un risultato positivo, soprattutto una vittoria, potrebbe rappresentare un ulteriore passo in avanti verso le zone alte, confermando il buon percorso costruito nelle ultime settimane. Allo stesso tempo, questo tipo di sfide serve a misurare le reali ambizioni della squadra: vincere fuori casa, contro avversari esperti, dà sempre un segnale forte al campionato. I biancorossi vogliono farlo, sostenuti da una crescente consapevolezza nei propri mezzi. La comunità tolfetana, da sempre molto legata ai colori biancorossi, guarda con entusiasmo alla sfida in programma. Dopo il successo casalingo, l’ambiente è carico e spera in una prestazione di carattere anche lontano dallo Scoponi.

Il calcio d’inizio è fissato per domenica pomeriggio alle 14.30 sul campo dell’Atletico Capranica: il Tolfa arriverà determinato a giocarsela, con l’obiettivo dichiarato di dare continuità ai risultati e tornare a casa con un’altra prova convincente. I presupposti ci sono: ora la parola passa al campo.

