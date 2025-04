Una W3 Maccarese senza precedenti, nello scorso 29esimo turno. Prestazione travolgente quella messa in mostra dagli uomini di mister Colantoni, che tra le mura amiche dello Stadium, battono addirittura per ben 7 reti a 0 l'Ottavia. I bianconeri, protagonisti di una grande partita, conquistano tre punti importanti in ottica campionato e al contempo si regalano la vittoria più larga della stagione 2024-2025. Dopo l'amaro pareggio maturato sul campo della Romulea, i maccaresani si rimettono in careggiata e lo fanno in una gara dominata dal primo all'ultimo minuto di gioco. Due triplette, una del solito Follo - che si porta a ben 22 centri nel girone A di Eccellenza - e un'altra messa a segno da Bosi. Nel mezzo, c'è gioia anche per Ferraro. Ospiti che, in piena corsa play-out, nonostante qualche vano tentativo non riescono ad impensierire in maniera concreta i padroni di casa ai fini del risultato. Discorso diverso per la W3, che a 5 giornate dal termine consolida sempre più un prezioso secondo posto, portandosi a +5 dal Civitavecchia terzo. Ridotta a -9 anche la distanza dalla capolista Valmontone, frenata dall'Aranova sul punteggio di 1-1.

