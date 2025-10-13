Finisce con un pareggio il derby del campionato di Seconda Categoria. È arrivato il primo punto della Virtus Marina di San Nicola che ha fatto 2-2 contro il Real Tolfa 2004.

«I ragazzi guidati da mister Pino Neto – spiegano i rossoblù – si erano portati in vantaggio 2 a 0 grazie ai gol di Fratta su palla inattiva e Albenzi su una bella azione corale.

Tuttavia, i padroni di casa di Tolfa hanno accorciato le distanze dopo pochi minuti ancora su palla inattiva. Nonostante si siano ritrovati in 9 sul finale, i biancorossi hanno centrato il pareggio nei minuti di recupero. Negli ultimi istanti di gioco la Virtus ha provato a rimettersi alla guida del match con Nucera, ma non è riuscita a trovare il gol».

«Resta il rammarico di non aver portato a casa l’intera posta – ha dichiarato mister Pino Neto alla fine della seconda giornata – ma siamo consapevoli di aver disputato un’ottima gara contro una delle squadre candidate alla vittoria finale su un campo difficile. Paradossalmente abbiamo giocato meglio in parità numerica, forse, dopo la doppia espulsione, ci siamo rilassati troppo pensando che la partita fosse finita. Sono stati bravi loro a crederci. Faremo tesoro degli errori fatti affinché non si ripetano».

Molinari e compagni, intanto, si preparano a tornare in campo domenica 19 ottobre quando a San Nicola arriverà il Monterosi Calcio, vittorioso alla prima uscita e reduce da un pareggio con il Fregene. Le 2 squadre si affronteranno allo Stadio A. Lombardi alle ore 11:30.

