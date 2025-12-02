La 22esima edizione della Fiumicino Half Marathon si è conclusa con numeri importanti e risultati all’altezza delle aspettative. In totale sono stati 1427 i partecipanti tra mezza maratona, 10 km competitiva e non competitiva, impegnati su un tracciato disegnato nelle vie dell’Isola Sacra dalla società organizzatrice. Nella gara principale, la 21 km, si sono schierati 885 atleti. Il favorito Alexandru Ciumacov (Acsi Italia Atletica) ha confermato i pronostici imponendosi con il tempo di 1:09:21, seguito da Luca Scaramucci (X-Solid Sport Lab) e Tommaso Bonaccorso (Atl. Monterotondo). Tra le donne, gara senza storia per Angela Mattevi (Top Runners Castelli Romani), che ha tagliato il traguardo in 1:17:17. Nella prova sui 10 chilometri, che ha visto al via 442 runner (331 uomini e 111 donne), il più veloce è stato Marco Tarnauceanu (Kronos Roma), autore di una gara aggressiva fin dai primi metri. Alle sue spalle sono arrivati Matteo Barba (X-Solid Sport Lab) e Pavel Kastrytsa (Fiamme Gialle). In campo femminile il successo è andato a Annalaura Bravetti, davanti a Caterina Leuzzi (Atl. Colleferro-Segni) e Maria Marotta (Calcaterra Sport).

UN EVENTO PARTECIPATO E BEN ORGANIZZATO. La partenza della mezza maratona, in Viale Danubio, è stata affidata all’assessore Raffaello Biselli, che ha sottolineato come la manifestazione abbia animato la città richiamando molti appassionati di corsa. Soddisfazione anche da parte del vicepresidente della società organizzatrice, Salvatore Marino, che ha evidenziato la buona riuscita dell’evento e la grande partecipazione registrata.

