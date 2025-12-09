La Futsal Academy continua a muoversi sul mercato. Dopo aver annunciato, nei giorni scorsi, Nicolò Riccitelli, che ha già dimostrato il suo potenziale con la doppietta realizzata al Real Ciampino, il direttore sportivo Marco Percuoco ha ottenuto la firma del portiere Simone Tartabini. Parliamo di un elemento che può fare un contributo importante dal punto di vista tecnico, in quanto proviene dall’Italpol, formazione che fa parte del campionato di serie A2, dove ha militato per molte stagioni. Intanto in casa rossoblù è anche il momento di fare una piccola analisi dopo la battuta d’arresto, la seconda in stagione, contro il Real Ciampino, sicuramente uno stop che ci può stare dopo tante affermazioni, ma che sicuramente invita il gruppo civitavecchiese ad un pronto riscatto.

«Nell'ultimo match è arrivata una sconfitta netta per i nostri ragazzi – affermano dalla Futsal Academy - non ci siamo esaltati per il primo posto in classifica e non faremo drammi ora, visto il difficile campionato che stiamo affrontando. Manteniamo il secondo posto solitario e ci approcciamo alla sfida casalinga di sabato prossimo contro la capolista Ardea. Siamo consapevoli che solo il lavoro settimanale e la voglia di riscatto ci potrà ridare altre soddisfazioni».

