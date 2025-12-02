Doppia vittoria per gli Snipers Pizzera Red Carpet nel campionato nazionale elite.

I civitavecchiesi si sono recati a Parma per il terzo concentramento di campionato e sono riusciti a tornare a casa con sei punti conquistati nelle due gare disputate.

Nella prima gara, contro i padroni di casa dei Gufi Parma, il successo arriva con un largo 10-0 che non lascia spazio ad interpretazioni.

Nella seconda gara, contro i rivali sportivi di sempre del Hc Milano, i Red Carpet vendicano il ko per 5-4 di pochi giorni fa andando a vincere per 4-2 al termine di una gara combattutissima, decisa solo nei minuti finali.

«Nella regular season le vittorie contano poco - spiega il presidente Valentini - mentre c'è da essere molto più contenti per le prestazioni. I ragazzi sono stati bravi, hanno dimostrato i progressi e sconfiggere i campioni d'Italia in carica del Milano (lo scorso anno vincitori in finale proprio su Civitavecchia, ndr) non è mai facile. Faccio i miei complimenti a loro: c'è tanto da lavorare ma la strada intrapresa è quella giusta».

I presenti: Stefano Travaglione, Giulia Mollica, Ruggero Meconi, Giampaolo Bastianoni, Francesco Taglioni, Gloria Padovan, Leonardo Pistola, Marco Garbetta, Luis Tuduran, Duc Tam Bernini, Leandro Galioto. Allenatrice: Martina Gavazzi.

