La Ste.Mar 90 Cestistica vuole ripetersi davanti al pubblico del PalaRiccucci. Il quintetto di Gabriele La Rosa vuole sfruttare a favore i benefici del calendario, che prevede il secondo incontro consecutivo a viale Cinciari. Questa volta a fare visita sarà un’altra romana dopo Palocco, ovvero Pass, con la palla a due prevista per le ore 18.30. Un match in chiaroscuro è giunto sabato scorso per Campogiani e compagni, che sono venuti fuori alla distanza, dimostrando che vogliono staccarsi dalla lotta per non finire ai playout.

«Affrontiamo una squadra giovane con energia – dichiara coach Gabriele La Rosa – e che vuole riprendersi da qualche prestazione sottotono. Dovremmo essere bravi a controllare il ritmo della gara e giocare con lucidità per tutti e 40 i minuti. Mi aspetto uno passo in avanti da parte del gruppo, ci serve per il morale e come spinta per continuare a lavorare bene. Al momento tutti presenti».

Fare qualsiasi tipo di ragionamento sulla classifica è decisamente prematuro: non c’è nessuna selezione reale nel gruppo, tutti hanno già vinto e quasi tutti hanno già perso. Solo Basket Roma si differenzia un pochino dalle altre, in quanto ha vinto nelle quattro uscite fino ad ora, tra l’altro facendolo un po’ da sorpresa, visto che sono altre le compagini indicate per stare nei primi posti della graduatoria. Ste.Mar 90 Cestistica-Pass sarà arbitrata da Lorenzo Ciaccioni di Campagnano e Ilaria Muggiano di Roma.

