Pareggio prezioso, quello ottenuto dal Cerveteri sul campo della Luiss, che mantiene aperta la qualificazione ai quarti di coppa Italia. Si conclude 0 - 0 un match in cui i Cervi hanno dimostrato compattezza e unione in tutti i reparti, senza mai soffrire. Nel primo tempo i locali sbagliano un rigore neutralizzato da Carlini, a dieci minuti dal termine della prima parte, conclusione letteralmente sprecata da Ferruzzi, servito su un piatto da argento da Bezziccheri. La ripresa è equilibrata, unica azione degna di nota è dei verde azzurri con Bruno, il cui tiro viene allontanato dalla linea di porta.

«Ce la siamo giocata, loro più forti di noi, ma noi meglio sul piano caratteriale e motivazionale. Sono contento del risultato, della prestazione altrettanto. Ce la giocheremo al ritorno, sarà difficile ma ci proveremo. Con questi ritmo, possiamo sperare di giocarcela a viso aperto», ha concluso mister Ferretti.

