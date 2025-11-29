Giungono tante notizie dalla Centumcellae in vista della nuova stagione nel campionato di serie C. La Federnuoto ha pubblicato i gironi per la formazione del tecnico Simone Feoli. Niente Sardegna, questa volta, per i biancorossi, che sono stati inseriti nel girone di competenza del Comitato Regionale Lazio con squadre tutte della nostra regione. Ostacolo molto duro quello della Fiorillo Academy, appartenente a Mario Fiorillo, allenatore dell’Olympic Roma, che milita in serie A1. Dalla capitale anche Juventus, Olgiata, Villa Aurelia, Virtus Flaminio e Zero9. Dentro anche l’Aquademia di Velletri, l’Antares Latina e lo Swimming Club di Colleferro. Le prime due si qualificheranno per i playoff, in programma il 13 e il 20 giugno.

Intanto novità sotto il profilo del mercato per la compagine biancorossa, che saluta il ritorno in squadra di Francesco Carpentieri, classe 2008 di scuola Lazio e Libertas Roma Eur, che già lo scorso anno aveva fatto parte della Centumcellae. Nelle scorse settimane era circolata l’ipotesi che i biancorossi si dirottassero su una calottina rossa molto esperta e conosciuta in città, ma alla fine i fari sono stati puntati su Carpentieri. E ci sono aggiornamenti anche su un’altra questione.

È stato confermato che la Centumcellae sta per avere un nuovo sponsor, dopo il connubio pluriennale con Ipertecnica. Il 12 dicembre alla sede della Compagnia Portuale ci sarà la presentazione ufficiale della squadra e del nuovo main sponsor che accompagnerà l’avventura della formazione cara al presidente Jonathan Civero, che sarà sostenuta da un nome grosso del tessuto sociale civitavecchiese. La Centumcellae si avvarrà anche del nuovo addetto stampa, che sarà Emanuele Bordi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA