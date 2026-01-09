Dopo la pausa di Natale è tutto pronto al Palazzetto Insolera-Tamagnini per il big match di sabato 10 gennaio alle 18:30. La 3epc Pallavolo Civitavecchia riceve la Tibur Volley in quello che è, a tutti gli effetti, lo scontro diretto per il terzo posto nel Girone C.

Le due compagini sono separate da un solo punto in classifica (26 contro 25), rendendo la sfida estremamente interessante dal punto di vista tecnico. Tuttavia, l'ambiente rossoblù si avvicina all'appuntamento con grande serenità: il cammino percorso finora dalle ragazze è andato ben oltre le aspettative iniziali, consolidando una posizione di vertice meritata e gratificante, come sottolinea l’esperta Mara Torresi: «Siamo sempre convinte durante la partita e orientate verso gli obiettivi. Sono contenta del nostro percorso fin qui».

Affrontare la Tibur sarà un test importante per misurare ulteriormente la crescita del gruppo, ma il risultato non peserà sul giudizio di una stagione fin qui eccellente. L'obiettivo è godersi la partita e onorare il campo, con la consapevolezza che quanto costruito finora è già un grande successo per la società. Elena Pantalone, giovane alzatrice, riassume lo spirito con il quale affrontare la sfida: «Sabato abbiamo una partita molto importante, speriamo di dare il meglio e di vincere».

