Si è conclusa tra gli applausi e l’entusiasmo del pubblico, la quarta edizione della Lazio Winter Cup dedicata quest’anno alla memoria di Roberto Pierini. La cerimonia di premiazione, ospitata nella cornice del Palazzetto dello Sport di Santa Marinella, ha suggellato giorni di grande pallavolo e partecipazione.

L’evento, che ha visto il territorio di Tarquinia, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia trasformarsi in un unico grande polo sportivo, ha coinvolto più di 500 atleti, oltre a tecnici e dirigenti. Le gare, disputate in simultanea su sei impianti, hanno confermato la Lazio Winter Cup come una realtà di primo piano nel panorama della pallavolo giovanile regionale.

Tra i principali fautori del torneo, la presidente della Pallavolo Civitavecchia, Marina Pergolesi, ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Un vero trionfo di gioco, amicizia e comunità che s’incontra. Una conferma che dalla Pallavolo Civitavecchia nascono idee rivoluzionarie sempre più protese alla socialità oltre che al bel gioco. Le classifiche contano per tutte le squadre partecipanti, ma i premi sono secondari rispetto alla luce che si vede negli occhi di tutti i giocatori e giocatrici.» La presidente rossoblù ha poi aggiunto: «Non possiamo che essere fieri di questo quarto successo. Una passerella di amici della società storica della nostra città ha onorato una serata magnifica; li ringraziamo tutti. Un grazie particolare al Ministro dello Sport Abodi che ci ha reso immensamente felici con il patrocinio del Ministero!»

Oltre al valore tecnico espresso sul campo, la manifestazione si è distinta per la sua forte valenza di inclusione sociale. La capacità di far cooperare quattro città diverse e decine di società sportive dimostra quanto lo sport possa essere un volano di crescita per l'intero litorale laziale.

Conclusa questa edizione dei record, l'appuntamento è già fissato per il futuro, con l'obiettivo di continuare a far crescere la passione per il volley e il senso di appartenenza al territorio.

Di seguito il podio per ogni categoria e il miglior giocatore per ogni categoria:

Categoria

1° Classificato

2° Classificato

3° Classificato

Under 13 F

Etruria Volley Gialla

Etruria Volley Blu

Civita Castellana

Under 14 F

Etruria Volley

Tuscania Volley

Volley Ladispoli

Under 15 M

Volley Ladispoli

Etruria Volley

Roma 7

Under 16 F

Etruria Volley Gialla

Volley Montalto

Etruria Volley Blu

Under 17 M

Virtus Roma

Volley Camaiore

Etruria Volley

Under 18 F

Etruria Volley

Tuscania Volley

Volley Ladispoli

Under 19 M

GS Sant'Angelo Venezia

Etruria Volley

Volley Valcanneto

Categoria

Atleta

Società

Under 13

Arianna Mitrea

Etruria Volley

Under 14

Favero Leone

Palombara

Under 15

Riccardo Felci

Tuscania Volley

Under 16

Lisa Nergnano

Etruria Volley

Under 17

Pietro Mucci

Camaiore

Under 18

Serena Notarangelo

Volley Ladispoli

Under 19

Matteo Favaro

GS Sant'Angelo Venezia

