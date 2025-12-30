Si è conclusa tra gli applausi e l’entusiasmo del pubblico, la quarta edizione della Lazio Winter Cup dedicata quest’anno alla memoria di Roberto Pierini. La cerimonia di premiazione, ospitata nella cornice del Palazzetto dello Sport di Santa Marinella, ha suggellato giorni di grande pallavolo e partecipazione.

L’evento, che ha visto il territorio di Tarquinia, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia trasformarsi in un unico grande polo sportivo, ha coinvolto più di 500 atleti, oltre a tecnici e dirigenti. Le gare, disputate in simultanea su sei impianti, hanno confermato la Lazio Winter Cup come una realtà di primo piano nel panorama della pallavolo giovanile regionale.

Tra i principali fautori del torneo, la presidente della Pallavolo Civitavecchia, Marina Pergolesi, ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Un vero trionfo di gioco, amicizia e comunità che s’incontra. Una conferma che dalla Pallavolo Civitavecchia nascono idee rivoluzionarie sempre più protese alla socialità oltre che al bel gioco. Le classifiche contano per tutte le squadre partecipanti, ma i premi sono secondari rispetto alla luce che si vede negli occhi di tutti i giocatori e giocatrici.» La presidente rossoblù ha poi aggiunto: «Non possiamo che essere fieri di questo quarto successo. Una passerella di amici della società storica della nostra città ha onorato una serata magnifica; li ringraziamo tutti. Un grazie particolare al Ministro dello Sport Abodi che ci ha reso immensamente felici con il patrocinio del Ministero!»

Oltre al valore tecnico espresso sul campo, la manifestazione si è distinta per la sua forte valenza di inclusione sociale. La capacità di far cooperare quattro città diverse e decine di società sportive dimostra quanto lo sport possa essere un volano di crescita per l'intero litorale laziale.

Conclusa questa edizione dei record, l'appuntamento è già fissato per il futuro, con l'obiettivo di continuare a far crescere la passione per il volley e il senso di appartenenza al territorio.

Di seguito il podio per ogni categoria e il miglior giocatore per ogni categoria:

Categoria 1° Classificato 2° Classificato 3° Classificato Under 13 F Etruria Volley Gialla Etruria Volley Blu Civita Castellana Under 14 F Etruria Volley Tuscania Volley Volley Ladispoli Under 15 M Volley Ladispoli Etruria Volley Roma 7 Under 16 F Etruria Volley Gialla Volley Montalto Etruria Volley Blu Under 17 M Virtus Roma Volley Camaiore Etruria Volley Under 18 F Etruria Volley Tuscania Volley Volley Ladispoli Under 19 M GS Sant'Angelo Venezia Etruria Volley Volley Valcanneto

Categoria Atleta Società Under 13 Arianna Mitrea Etruria Volley Under 14 Favero Leone Palombara Under 15 Riccardo Felci Tuscania Volley Under 16 Lisa Nergnano Etruria Volley Under 17 Pietro Mucci Camaiore Under 18 Serena Notarangelo Volley Ladispoli Under 19 Matteo Favaro GS Sant'Angelo Venezia

