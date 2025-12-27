Dopo mesi di attività, a Cerveteri, arriva il primo torneo di walking football. A scendere in campo sabato 3 gennaio saranno quattro squadre: RIM Cerveteri, Roma, Lazio e Ladispoli. Al centro sportivo di Via Graziosi, i più curiosi potranno vedere da vicino le partite della nuova disciplina calcistica dedicata ad un pubblico over. Infatti, per l’occasione, sono previste 2 categorie: over 60 e over 67.

È già da diversi mesi che le squadre RIM partecipano ai tornei della nostra Regione e non solo. Ora, finalmente, potranno giocare tra le mura amiche contro delegazioni di squadre professionistiche e con i cugini ed eterni rivali di Ladispoli.

Il walking football, nato in Inghilterra, è arrivato in Italia da qualche anno. La regola principale? È vietato correre. Lo sport nasce per dare la possibilità a tutti di continuare a giocare a calcio, senza incappare in infortuni, ma facendo sfoggio di tutte le capacità tecniche.

«Siamo contente di ospitare questo torneo – hanno raccontato Ilenia e Maura Rinaldi, patron della RIM – perché abbiamo creduto da subito nelle potenzialità della disciplina. Inizialmente non ci aspettavamo che i nostri ragazzoni seguissero gli allenamenti con tanta costanza e impegno, invece ci hanno stupito. Siamo molto curiose di vederli dal vivo e speriamo che sempre più amanti del calcio possano avvicinarsi alla squadra».

