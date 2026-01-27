CIVITAVECCHIA – «Congratulazioni a Roberta Angelilli per la nomina a Commissario straordinario del Governo per l’area di Civitavecchia. Si tratta di un incarico di grande responsabilità, in una fase decisiva per il rilancio produttivo e occupazionale del territorio, affidato a una figura di comprovata esperienza e grandi capacità, che saprà certamente coniugare visione strategica e concretezza dell’azione». Lo dichiara Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia-Ecr.

«Sono pronta a lavorare in forte sinergia con Angelilli anche a partire dalla mia recente nomina a relatrice per il Parlamento europeo sulla relazione della Commissione Sviluppo Regionale sul Connecting Europe Facility, che include le reti TEN-T in cui Civitavecchia è inquadrata. Sono certa che Angelilli saprà guidare questo percorso in sinergia con Governo, Regione ed enti locali, per sostenere imprese, lavoro e attrazione degli investimenti. A Roberta Angelilli va il mio augurio di buon lavoro», conclude Sberna.