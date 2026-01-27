CIVITAVECCHIA – «La nomina della vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli a Commissario straordinario per la reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia è una notizia di grande importanza per il nostro territorio e per il suo futuro produttivo e occupazionale». Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Civitavecchia, capogruppo di FdI, Massimiliano Grasso, commentando la designazione formalizzata nelle scorse ore dal Governo.

«Parliamo di una figura istituzionale di primo piano, con deleghe strategiche allo sviluppo economico e con una conoscenza diretta delle dinamiche industriali e dei processi di attrazione degli investimenti - sottolinea Grasso – è un segnale politico chiaro: Civitavecchia torna al centro dell’agenda regionale e nazionale». Secondo il consigliere comunale, «la scelta di Angelilli, che rappresenta un riferimento politico e istituzionale con cui negli anni si è costruito un dialogo costante sui temi dello sviluppo del territorio, può costituire un raccordo determinante tra livello locale, Regione e Governo».

«Ora però – prosegue – si apre la fase decisiva. Il commissariamento deve tradursi in atti concreti: tempi certi, progetti credibili, investimenti reali, tutela dell’occupazione e nuove opportunità per le imprese. Civitavecchia ha bisogno di una visione industriale e infrastrutturale di lungo periodo».

Grasso evidenzia come «il territorio debba essere parte attiva di questo percorso» e assicura «la massima collaborazione istituzionale, nel rispetto dei ruoli, affinché le scelte che verranno assunte producano benefici tangibili per la città e per il comprensorio».

«Abbiamo sempre sostenuto – conclude – che servisse una guida politica forte su questa partita. Oggi questa condizione c’è. Adesso è il momento di trasformare una fase di crisi in una vera occasione di rilancio. Civitavecchia se lo merita».