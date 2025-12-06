P a l e r m o , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l v o l o n t a r i a t o s i b a s a s u l l ' " i m p e g n o d i t a n t e d o n n e e t a n t i u o m i n i , d i t a n t e r a g a z z e e t a n t i r a g a z z i , d i t a n t i a n z i a n i , d i t a n t e a s s o c i a z i o n i c h e s i p r e n d o n o c u r a a n c h e d e l l a n a t u r a , d e i n o s t r i b e n i c u l t u r a l i , d e l n o s t r o a m b i e n t e , c h e c u r a n o f e r i t e p r e s e n t i n e l l a n o s t r a s o c i e t à , c h e a n i m a n o p e r i f e r i e e t e r r i t o r i i n p r e d a a l l o s c o n f o r t o d e l l ' a b b a n d o n o . V e r i e p r o p r i p a t r i o t i c h e s a n n o c o m e f r a t e r n i t à e s o l i d a r i e t à g i o v i n o a n c h e a c h i s v i l u p p a q u e s t a d i m e n s i o n e d i i m p e g n o . U n p a t r i m o n i o c h e a c c r e s c e i l p a t r i m o n i o m o r a l e d e l n o s t r o P a e s e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a c o n c l u s i v a d i P a l e r m o C a p i t a l e i t a l i a n a d e l V o l o n t a r i a t o 2 0 2 5 .