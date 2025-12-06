P a l e r m o , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r o s s i m i t à , p r i m a r e t e d i s o l i d a r i e t à , r e n d e m i g l i o r i e g r a t i f i c a n t i l e n o s t r e v i t e . Q u a l c h e s c e t t i c o s i c h i e d e a c o s a s e r v e i l v o l o n t a r i a t o : r i f l e t t i a m o s u i d a t i r e s i n o t i r e c e n t e m e n t e d a l l ' I s t a t : q u a s i c i n q u e m i l i o n i d i p e r s o n e , o l t r e i l n o v e p e r c e n t o d e l l a n o s t r a p o p o l a z i o n e , c h e d e d i c a n o o g n i a n n o 8 4 m i l i o n i d i o r e d e l p r o p r i o t e m p o n o n a s e s t e s s i , m a a g l i a l t r i , a c h i n e h a b i s o g n o . A n c h e s o l t a n t o i n t e r m i n i e c o n o m i c i r a p p r e s e n t a u n p a t r i m o n i o i m p r e s s i o n a n t e , u n p a t r i m o n i o b a s a t o s u l l a g r a t u i t à , u n i m p e g n o s i a o r g a n i z z a t o s i a i n d i v i d u a l e , c h e r i f l e t t e u n a c o m u n i t à n o n r i p i e g a t a s u s e s t e s s a , m a c h e s v i l u p p a e p o n e i n p r a t i c a v a l o r i d i c o e s i o n e s o c i a l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a c o n c l u s i v a d i P a l e r m o C a p i t a l e i t a l i a n a d e l V o l o n t a r i a t o 2 0 2 5 . " I l v o l o n t a r i a t o - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - è u n m o t o r e d i r i c e r c a , d i c o s t r u z i o n e d i r a p p o r t i c h e a m p l i a n o e r e n d o n o a u t e n t i c o i l g o d i m e n t o d e i d i r i t t i n e l l a s o c i e t à . U n a l e v a p o s s e n t e p e r d a r e v i c i n a n z a , c a l o r e u m a n o , f r a t e r n i t à . I n d e f i n i t i v a p e r d a r e s e n s o a l l e r e l a z i o n i s o c i a l i , c o n a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a l l e c o n d i z i o n i d i f r a g i l i t à . È u n ' e n e r g i a d i c u i l e c o m u n i t à n o n p o t r e b b e r o f a r e a m e n o " .