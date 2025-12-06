P a l e r m o , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l v o l o n t a r i a t o è l ’ a l t r o c h e e n t r a n e l l a p r o p r i a v i t a e l ’ a r r i c c h i s c e . I l v o l o n t a r i a t o è i l n o s t r o v i v e r e i n s i e m e . È l a c o n s a p e v o l e z z a e , i n s i e m e , l ’ o r g o g l i o d i s e n t i r s i c o m u n i t à . I l v o l o n t a r i a t o , i l T e r z o s e t t o r e , l ’ e c o n o m i a c i v i l e s o n o d i v e n t a t i u n g r a n d e i n s i e m e d i c u i , p i ù c h e u t i l e , è n e c e s s a r i o t e n e r c o n t o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a c o n c l u s i v a d i P a l e r m o C a p i t a l e i t a l i a n a d e l V o l o n t a r i a t o 2 0 2 5 . " L a s u s s i d i a r i e t à – v e r t i c a l e e o r i z z o n t a l e – è , a p i e n o t i t o l o , p a r t e d e l m o d e l l o c o s t i t u z i o n a l e . N e a b b i a m o c o s t a n t e m e n t e c o n f e r m a : i l v o l o n t a r i a t o - h a s o t t o l i n e a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - è p a l e s t r a d i d e m o c r a z i a c o n c r e t a c h e p u ò i m m e t t e r e f o r z a v i t a l e n e l l e i s t i t u z i o n i . E l e m e n t o n e c e s s a r i o i n u n t e m p o c o n t r a s s e g n a t o a n c h e d a p a u r e s u s c i t a t e d a t o s s i n e m e s s e i n g a n n e v o l m e n t e i n c i r c o l o , d a i n d i f f e r e n z e c h e n o n c o n d a n n a n o l a s o p r a f f a z i o n e , l a v i o l e n z a , l ’ i l l e g a l i t à , d a a l l o n t a n a m e n t o d a l l e r a g i o n i d e l l a c o n v i v e n z a c i v i l e . L e t o s s i n e o s c u r a n o i l f u t u r o e i l v o l o n t a r i a t o è u n a n t i d o t o p r o d i g i o s o . G i o r n o p e r g i o r n o , c o n i f a t t i , d à c o r p o a l l a s p e r a n z a " . " I l v o l o n t a r i a t o n o n a c c e t t a c h e l ’ a n t r o p o l o g i a c h e p r e v a l g a s i a l ’ e n t r o p i a d e l l ’ i n d i v i d u a l i s m o . P r o s p e t t i v a d e n u n z i a t a d a S e r g i o P a r o n e t t o c h e , a n c o r a m o l t o g i o v a n e , f u u n m o t o r e d e l C o d i c e d i C a m a l d o l i , u n a d e l l e i n i z i a t i v e i n c u i , r i f l e t t e n d o , s i p r e c e d e v a l a r e d a z i o n e d e l l a C o s t i t u z i o n e . ' V o g l i a m o e s s e r e a n n o v e r a t i - d i c e v a - f r a q u e l l i c h e v e r r a n n o d i s c u s s i e g i u d i c a t i p e r c h é f a r a n n o , n o n f r a q u e l l i c h e g i u d i c h e r a n n o e d i s c u t e r a n n o . S a r e m o c o n q u e l l i c h e s b a g l i e r a n n o , n o n c o n q u e l l i c h e t r o v e r a n n o a r i d i r e p e r c h é s i è s b a g l i a t o ' . N o n p o t r e b b e e s s e r c i d e f i n i z i o n e m i g l i o r e , p i ù c a l z a n t e p e r l ’ a t t i v i t à d e l v o l o n t a r i a t o e v o r r e m m o - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - c h e q u e s t a a s p i r a z i o n e d i v e n t a s s e s e m p r e p i ù c o n t a g i o s a " .