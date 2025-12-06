P a l e r m o , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a n o s t r a s o c i e t à è i n n e r v a t a d a l l e e s p e r i e n z e e d a l l a c u l t u r a d e i v o l o n t a r i " , d a g l i ' a n g e l i d e l f a n g o ' i n t e r v e n u t i n e l l ' a l l u v i o n e d i F i r e n z e d e l 1 9 6 6 , a i g i o v a n i a c c o r s i a s o s t e g n o d e l l e p o p o l a z i o n i c o l p i t e d a c a l a m i t à n a t u r a l i c o m e i t e r r e m o t i d e l B e l i c e , d e l F r i u l i e d e l l ' I r p i n i a , f i n o a v i c e n d e r e c e n t i . " S i p o t r e b b e c o m p i l a r e u n l u n g o c a l e n d a r i o d e l l a s o l i d a r i e t à . S o n o i n i z i a t i v e e c o m p o r t a m e n t i i s c r i t t i n e l l a s t o r i a d ' I t a l i a . I l v o l o n t a r i a t o è s t a t o f a t t o r e d i u n i t à " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a c o n c l u s i v a d i P a l e r m o C a p i t a l e i t a l i a n a d e l V o l o n t a r i a t o 2 0 2 5 . " C o n l e s u e e s p e r i e n z e h a c o n t r i b u i t o a s c e l t e i m p o r t a n t i - h a q u i n d i r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - b a s t i p e n s a r e a l c a m m i n o c h e h a p o r t a t o e a c o s t i t u i r e e p o i a p o t e n z i a r e l a P r o t e z i o n e c i v i l e , s i s t e m a i n c u i l ' a p p o r t o d e l v o l o n t a r i a t o è p r e z i o s o . T u t t a v i a i l v o l o n t a r i a t o n o n è s o l t a n t o u n a s o r t a d i p r o n t o s o c c o r s o n e l l e g r a n d i e m e r g e n z e , a c c o m p a g n a e o f f r e s i g n i f i c a t o a l l a q u o t i d i a n i t à d e l l e p e r s o n e , q u e l l a p e r s o n a l e e q u e l l a c o l l e t t i v a , d i s e g n a n d o , c o n l ' o p e r a d i u n ' i m m a n e n u m e r o d i p e r s o n e , l ' i d e a e f f e t t i v a d i c o m u n i t à , q u a l i f i c a n d o s i c o m e f o r z a s o c i a l e , c u l t u r a l e , e d u c a t i v a e f o r m a t i v a , s e g n a l a n d o s i c o m e p r o t a g o n i s t a n e l l ' a t t u a z i o n e d i p r i n c i p i d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e , a n z i t u t t o q u e l l i d i p a r t e c i p a z i o n e e d i s o l i d a r i e t à " .