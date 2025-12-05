( A d n k r o n o s ) - L ' i n c h i e s t a p e r s t a b i l i r e l e c a u s e d e l l ’ i n c i d e n t e n o n h a n n o t r a l a s c i a t o n e s s u n a p i s t a e s i s o n o m o s t r a t e p i u t t o s t o c o m p l i c a t e . L ' i p o t e s i i n i z i a l e c h e p o t e s s e e s s e r e s t a t o u n m a l o r e a f a r p e r d e r e i l c o n t r o l l o d e l m e z z o a l l ' a u t i s t a d e l b u s A l b e r t o R i z z o t t o è s t a t a s m e n t i t a d a l l a c o n s u l e n z a m e d i c o l e g a l e d i s p o s t a d a l l a P r o c u r a , è s t a t a p o i a b b a n d o n a t a a n c h e l ' i p o t e s i c h e f o s s e s t a t a l a r o t t u r a d e l l o s t e r z o a c a u s a r e l ' i n c i d e n t e c o n 2 2 m o r t i e 1 4 f e r i t i . P e r i p u b b l i c i m i n i s t e r i - t u t t i g l i i n d a g a t i s o n o f u n z i o n a r i e d i r i g e n t i d e l C o m u n e d i V e n e z i a c o n r u o l i c o n n e s s i a l l a m a n u t e n z i o n e d i q u e l t r a t t o d i s t r a d a - g l i i n d a g a t i h a n n o " o m e s s o d i o p e r a r e c o n t r o l l i " s u l n u o v o c a v a l c a v i a s u p e r i o r e d i M a r g h e r a ( s t r a d a d i p r o p r i e t à c i t t à d i V e n e z i a ) , i n p a r t i c o l a r e n o n a v r e b b e r o s u l l ' " e f f i c i e n z a t e c n i c a d e l l a s t r a d a e d e l l e s u e p e r t i n e n z e e d i p o r r e i n e s s e r e i n t e r v e n t i a t t i a d a s s i c u r a r e u n o s t a t o d i e f f i c i e n z a d e l l e b a r r i e r e d i s i c u r e z z a " . E ' s t a t o p r o p r i o q u e l b u c o n e l g u a r d r a i l , d o v e s i i n f i l a i l b u s p r i m a d i p r e c i p i t a r e , a d a v e r a v u t o u n r u o l o n e l l ' i n c i d e n t e m o r t a l e .