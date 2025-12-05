M i l a n o , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N e g l i g e n z a , i m p r u d e n z a e i m p e r i z i a " c o n s i s t i t e i n p a r t i c o l a r e " n e l n o n a v e r p r o g r a m m a t o , p r o m o s s o , a t t i v a t o c o s t a n t i c o n t r o l l i s u l l o s t a t o d i s p o s t o a p p r o p r i a t i i n t e r v e n t i , a l m e n o d i m a n u t e n z i o n e , c o n r i p r i s t i n o d e l l e c o n d i z i o n i t e c n i c h e d i e s e r c i z i o p r e v i s t e d a l p r o g e t t o o r i g i n a r i o d a t a t o 1 9 9 6 , o i m m e d i a t a m e s s a i n s i c u r e z z a c o n m i t i g a z i o n e d e l r i s c h i o , s t a n t e l a p r e s e n z a d i u n v a r c o n e l l a b a r r i e r a s t r a d a l e e l o s t a t o c o m p l e s s i v o d i d e t e r i o r a m e n t o d e l l a s t e s s a " . D i q u e s t o d e v o n o r i s p o n d e r e i s e t t e i n d a g a t i , t u t t i f u n z i o n a r i e d i r i g e n t i d e l C o m u n e d i V e n e z i a , p e r i q u a l i l a P r o c u r a h a c h i u s o l e i n d a g i n i s u l l ' i n c i d e n t e d e l b u s d i M e s t r e d e l 3 o t t o b r e d e l 2 0 2 3 i n c u i p e r s e r o l a v i t a 2 2 p e r s o n e . U n p r e s u n t o d i s i n t e r e s s e d e i s e t t e i n d a g a t i c o n c u i a v r e b b e r o " c o n t r i b u i t o c o s ì a m a n t e n e r e u n a s i t u a z i o n e d i p e r i c o l o s t r u t t u r a l e i n c o r r i s p o n d e n z a d e l c a v a l c a v i a , t a l e d a n o n g a r a n t i r e l a f u n z i o n e d i c o n t e n i m e n t o d e l l a b a r r i e r a c o m e p r e v i s t a d a l p r o g e t t o o r i g i n a r i o , n o n o s t a n t e l a d i s p o n i b i l i t à d i s t r u m e n t i t e c n i c i , g i u r i d i c i e f i n a n z i a r i p e r i n t e r v e n i r e " . L a d i n a m i c a d e l l ' i n c i d e n t e v i e n e s p i e g a t a n e l l a c h i u s u r a d e l l ' i n d a g i n e : l ' a u t o b u s e l e t t r i c o , d i p r o p r i e t à d e l l a s o c i e t à L a L i n e a , a n d ò a s b a t t e r e s u l g u a r d r a i l e c o n t i n u ò a u r t a r l o p e r u n t r a t t o d i c i r c a 5 0 m e t r i , f i n o a q u a n d o , " t r o v a n d o u n v a r c o d i c i r c a 2 , 4 0 m e t r i " s i i n f i l a v a i n q u e l l a i n t e r r u z i o n e d e l l a b a r r i e r a s t r a d a l e e p r o p r i o p e r " l a m a n c a n z a d i s i s t e m i d i c o n t e n i m e n t o , n o n t r a t t e n e v a p i ù i l m e z z o s u l l a c a r r e g g i a t a , d e t e r m i n a n d o n e c o s ì l a c a d u t a d a l c a v a l c a v i a e l a r o t a z i o n e s u s e s t e s s o p r i m a d i r a g g i u n g e r e i l s u o l o , o v e p r e n d e v a p a r z i a l m e n t e f u o c o " .