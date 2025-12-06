R o m a , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l 7 d i c e m b r e 1 9 4 1 , l ’ a t t a c c o g i a p p o n e s e a P e a r l H a r b o u r o b b l i g a v a g l i s t a t u n i t e n s i a d u s c i r e d a l l o r o i s o l a z i o n i s m o , e c r e a v a n e i f a t t i l ’ O c c i d e n t e c h e a b b i a m o c o n o s c i u t o p e r t u t t o i l s e c o n d o N o v e c e n t o e i l p r i m o q u a r t o d e l n u o v o s e c o l o . E s a t t a m e n t e o t t a n t a q u a t t r o a n n i d o p o , c o n l a s u a ' N a t i o n a l s e c u r i t y s t r a t e g y ” i l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o T r u m p a r c h i v i a q u e s t a f a s e , e d u n a a r c h i t e t t u r a c h e h a g a r a n t i t o l a p a c e e l a s i c u r e z z a a l l e n o s t r e g e n e r a z i o n i " . L o s c r i v e i n u n p o s t s o c i a l i l s e n a t o r e E n r i c o B o r g h i , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a v i v a . " S e p e r g l i U s a è i l P a c i f i c o l ’ o c e a n o d e l D u e m i l a , è c h i a r o c h e p e r l o r o l a N a t o s t a d i v e n t a n d o ( e p e r m o l t i a l l a C a s a B i a n c a l o è g i à d i v e n t a t o ) u n a r n e s e d e l p a s s a t o . A t t e n z i o n e , p e r c h é n e l m o n d o c h e s i r i a r m a e c h e p o n e a t t a c c h i c o n c e n t r i c i d e l l e a u t o c r a z i e a l l e d e m o c r a z i e ( d i r e t t i q u a n t o i b r i d i ) c o m e e u r o p e i r i s c h i a m o d i f a r e l a f i n e d e l l a t a r t a r u g a s e n z a i l g u s c i o . I l t e m a d e l l a d i f e s a c o m u n e e u r o p e a è e s a t t a m e n t e q u e s t o : s e n o n s i a m o p r o n t i a t u t e l a r e e d i f e n d e r e c o n l a d e t e r r e n z a i n o s t r i v a l o r i , l e n o s t r e e c o n o m i e e l e n o s t r e r e a l t à - s p i e g a B o r g h i - c o n s e g n e r e m o a d a l t r i l e c h i a v i d e l n o s t r o f u t u r o . L o z i o S a m c h e c o r r e i n n o s t r o s o c c o r s o n o n c ’ è p i ù ! . I l s a l t o d i q u a l i t à d e l l ’ U e v e r s o g l i S t a t i U n i t i d ’ E u r o p a , a t t r a v e r s o l a c r e a z i o n e d e l l a d i f e s a c o m u n e e u r o p e a p e n s a t a d a D e G a s p e r i , A d e n a u e r e M o n n e t , è o g g i i n d i s p e n s a b i l e . P e r c h é - c o n c l u d e - s o l o c h i n o n v o g l i a o s t i n a t a m e n t e v e d e r e c i ò c h e a c c a d e n o n s i a v v e d e d i c i ò c h e s t a s u c c e d e n d o " .