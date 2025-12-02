R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - P e r l a p r i m a v o l t a i n I t a l i a l e t e s i d e i d o t t o r a n d i i n m a t e r i e a g r o a l i m e n t a r i d i v e n t a n o u n o s t r u m e n t o o p e r a t i v o p e r i l m e r c a t o d e l l a v o r o . È q u a n t o p r e v e d e i l p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a f i r m a t o d a U n i C r e d i t , U n i v e r s i t à d i B a r i e F o g l i e c h e i n t r o d u c e u n s i s t e m a p e r m a n e n t e d i t r a s f e r i m e n t o d e l l a c o n o s c e n z a d a l l e a u l e u n i v e r s i t a r i e a l l e i m p r e s e a g r i c o l e . L ’ a c c o r d o – f o r m a l i z z a t o a t t r a v e r s o u n a c o n v e n z i o n e q u a d r o c h e d i s c i p l i n a a t t i v i t à d i d i v u l g a z i o n e , o r i e n t a m e n t o p r o f e s s i o n a l e , p r o d u z i o n e m u l t i m e d i a l e e f o r m a z i o n e c o n g i u n t a – p e r m e t t e d i r a c c o g l i e r e , c l a s s i f i c a r e e r e n d e r e c o n s u l t a b i l i i r i s u l t a t i s c i e n t i f i c i d e i d o t t o r a n d i i n f o r m a u t i l i z z a b i l e d a a z i e n d e , t e c n i c i , c o o p e r a t i v e e o p e r a t o r i d i f i l i e r a . A q u e s t a i n f r a s t r u t t u r a s i a f f i a n c a u n p e r c o r s o f o r m a t i v o s t r u t t u r a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n U n i C r e d i t : a p a r t i r e d a g e n n a i o 2 0 2 6 s a r a n n o a t t i v a t i m o d u l i d e d i c a t i a l l ’ a c c e s s o a l c r e d i t o p e r l ’ i m p r e s a a g r i c o l a , a l l a g e s t i o n e d e l d i a l o g o b a n c a – i m p r e s a , a l l a c o s t r u z i o n e d e l m o d e l l o e c o n o m i c o d i u n a n u o v a a t t i v i t à , a l l a r e d a z i o n e d e l b u s i n e s s p l a n , a l l ’ a n a l i s i d e i f a b b i s o g n i f i n a n z i a r i e a i c r i t e r i d i s o s t e n i b i l i t à i n t e g r a t a p e r l e P M I d e l c o m p a r t o . I c o r s i , e r o g a t i d a s p e c i a l i s t i e v o l o n t a r i d e l l a b a n c a , s a r a n n o r i v o l t i a i m p r e n d i t o r i a g r i c o l i , g i o v a n i t e c n i c i , s t u d e n t i e p r o f e s s i o n i s t i c h e o p e r a n o n e l l e f i l i e r e d e l S u d . L ’ a c c o r d o p r e v e d e i n o l t r e s e m i n a r i t e m a t i c i , p r o d u z i o n i v i d e o g i r a t e n e i c a m p i s p e r i m e n t a l i e n e i l a b o r a t o r i u n i v e r s i t a r i , a t t i v i t à d i o r i e n t a m e n t o a i m e s t i e r i d e l l ’ a g r o a l i m e n t a r e e l a p r o g r a m m a z i o n e d i J o b D a y m i r a t i a l l ’ i n c o n t r o t r a c o m p e t e n z e s c i e n t i f i c h e e m e r g e n t i e i m p r e s e c h e r i c h i e d o n o p r o f i l i a v a n z a t i s u s u o l i , i r r i g a z i o n e , g e n e t i c a v e g e t a l e , a g r i c o l t u r a d i g i t a l e e r i d u z i o n e d e g l i i n p u t . “ L a r i c e r c a u n i v e r s i t a r i a c o n t i e n e s o l u z i o n i i m m e d i a t e p e r m o l t e d e l l e s f i d e d e l l e n o s t r e f i l i e r e : u s o e f f i c i e n t e d e l l ’ a c q u a , f e r t i l i t à d e l s u o l o , r e s e p r o d u t t i v e , e n e r g i a , n u o v e v a r i e t à , a d a t t a m e n t o c l i m a t i c o " , c o m m e n t a F e r d i n a n d o N a t a l i , r e g i o n a l m a n a g e r S u d d i U n i C r e d i t . " R e n d e r e d i s p o n i b i l e a i t e r r i t o r i q u e s t a c o n o s c e n z a s i g n i f i c a r a f f o r z a r e l ’ i n t e r a c a t e n a d e l v a l o r e e o f f r i r e a i g i o v a n i c o m p e t e n z e r e a l m e n t e s p e n d i b i l i . I l n o s t r o c o n t r i b u t o s i c o n c e n t r a s u s t r u m e n t i c o n c r e t i : f o r m a z i o n e b a n c a r i a e m a n a g e r i a l e , c o m p e t e n z e s u l c r e d i t o , s u p p o r t o a i m o d e l l i d i i m p r e s a e c r e a z i o n e d i c o l l e g a m e n t i s t a b i l i t r a c h i f a r i c e r c a e c h i p r o d u c e v a l o r e e c o n o m i c o . È u n e l e m e n t o d i c o m p e t i t i v i t à e s v i l u p p o s o c i a l e p e r i l S u d ” , s p i e g a . S e c o n d o F o g l i e – G i o v a n i E d i t o r i A s s o c i a t i , “ p o r t a r e l e t e s i f u o r i d a g l i a t e n e i s i g n i f i c a r i c o n o s c e r e i l v a l o r e p r o f e s s i o n a l e d e l l a v o r o d e i d o t t o r a n d i e m e t t e r l o a l s e r v i z i o d e l l e i m p r e s e . I r i s u l t a t i d e l l e l o r o r i c e r c h e r a p p r e s e n t a n o u n p a t r i m o n i o c h e p u ò i n f l u e n z a r e s c e l t e a g r o n o m i c h e , i n v e s t i m e n t i e m o d e l l i p r o d u t t i v i . I l n o s t r o c o m p i t o è t r a d u r r e q u e s t i c o n t e n u t i , r e n d e r l i a c c e s s i b i l i e c o s t r u i r e u n p o n t e s t a b i l e t r a s c i e n z a e l a v o r o " . L ’ i n i z i a t i v a s i c o n f i g u r a " c o m e u n o d e i p r i m i m o d e l l i n a z i o n a l i c a p a c i d i t r a s f o r m a r e i n m o d o s i s t e m i c o i l s a p e r e a c c a d e m i c o a g r i c o l o i n c o m p e t e n z e o p e r a t i v e , c o n r i c a d u t e d i r e t t e s u l l a q u a l i t à d e l l e p r o d u z i o n i , s u l l ’ i n n o v a z i o n e d e l l e f i l i e r e e s u l l e o p p o r t u n i t à p r o f e s s i o n a l i ” .