M o s c a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a R u s s i a h a l a n c i a t o u n m a s s i c c i o a t t a c c o , u t i l i z z a n d o i l s i s t e m a m i s s i l i s t i c o O r e s h n i k , c o n t r o i m p o r t a n t i s t r u t t u r e u c r a i n e , i n r i s p o s t a a l p r e s u n t o a t t a c c o d i K i e v a l l a r e s i d e n z a d e l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n . L o h a r i f e r i t o i l M i n i s t e r o d e l l a D i f e s a d i M o s c a , a g g i u n g e n d o c h e l a s c o r s a n o t t e " i n r i s p o s t a a l l ' a t t a c c o t e r r o r i s t i c o d e l r e g i m e d i K i e v a l l a r e s i d e n z a d e l P r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a n e l l a r e g i o n e d i N o v g o r o d , a v v e n u t o l a n o t t e d e l 2 9 d i c e m b r e 2 0 2 5 , l e F o r z e a r m a t e r u s s e h a n n o l a n c i a t o u n m a s s i c c i o a t t a c c o u t i l i z z a n d o a r m i d i p r e c i s i o n e a l u n g o r a g g i o , t e r r e s t r i e n a v a l i , t r a c u i i l s i s t e m a m i s s i l i s t i c o t e r r e s t r e a m e d i o r a g g i o O r e s h n i k , n o n c h é d r o n i d ' a t t a c c o , c o n t r o o b i e t t i v i c r i t i c i i n U c r a i n a " . I l m i n i s t e r o h a s o t t o l i n e a t o c h e " g l i o b i e t t i v i d e l l ' a t t a c c o s o n o s t a t i r a g g i u n t i " . " S o n o s t a t i d a n n e g g i a t i g l i i m p i a n t i d i p r o d u z i o n e d e i v e l i v o l i s e n z a p i l o t a u t i l i z z a t i n e l l ' a t t a c c o t e r r o r i s t i c o , n o n c h é l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e a s u p p o r t o d e l c o m p l e s s o m i l i t a r e - i n d u s t r i a l e u c r a i n o " , h a a g g i u n t o i l d i p a r t i m e n t o m i l i t a r e r u s s o .