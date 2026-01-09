R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S u U c r a i n a e G r o e n l a n d i a G i o r g i a M e l o n i f a f i n t a d i n o n c a p i r e e c o n t i n u a a e l u d e r e i l p u n t o : d i f r o n t e a l l e m i r e i m p e r i a l i s t e d i P u t i n e a l l a s p r e g i u d i c a t e z z a d i T r u m p o c c o r r e c o s t r u i r e t u t t a l ’ E u r o p a c h e m a n c a , q u e l l a d e l l a d i f e s a , d e l l a p o l i t i c a e s t e r a e d e l l ’ e n e r g i a . B i s o g n a f a r l o i n n a n z i t u t t o n e l l ’ i n t e r e s s e d e l l ’ I t a l i a . M a q u e s t o g o v e r n o h a d e c i s o d i a p p a l t a r e l a p o l i t i c a e s t e r a a g l i S t a t i U n i t i , a n z i c h é r i l a n c i a r e l ’ i n t e g r a z i o n e p o l i t i c a e u r o p e a a p a r t i r e d a l s u p e r a m e n t o d e l d i r i t t o d i v e t o ” . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i , c o m m e n t a n d o l a c o n f e r e n z a s t a m p a d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i .