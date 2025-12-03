R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " T u t t i v o g l i a m o u n a p a c e g i u s t a , c h e p u ò e s s e r e r a g g i u n t a s o l o c o n i l c o n s e n s o d e l l ’ U c r a i n a e d i l p i e n o c o i n v o l g i m e n t o d i U s a e U n i o n e E u r o p e a . N e l f r a t t e m p o , i l s o s t e g n o i t a l i a n o a l l ’ U c r a i n a n o n è i n d i s c u s s i o n e : c o n t i n u e r e m o a i n v i a r e a i u t i a K i e v p e r d i f e n d e r s i d a l l ’ a g g r e s s i o n e r u s s a , c h e h a g i à p r o v o c a t o u n n u m e r o a l t i s s i m o d i v i t t i m e e c o l p i t o d u r a m e n t e l a p o p o l a z i o n e c i v i l e . D i f e n d e r e l ’ u c r a i n a s i g n i f i c a d i f e n d e r e l ’ E u r o p a , l a d e m o c r a z i a e l e n o s t r e l i b e r t à ” . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i .