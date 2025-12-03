Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Tutti vogliamo una pace giusta, che può essere raggiunta solo con il consenso dellUcraina ed il pieno coinvolgimento di Usa e Unione Europea. Nel frattempo, il sostegno italiano allUcraina non è in discussione: continueremo a inviare aiuti a Kiev per difendersi dallaggressione russa, che ha già provocato un numero altissimo di vittime e colpito duramente la popolazione civile. Difendere lucraina significa difendere lEuropa, la democrazia e le nostre libertà. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.