K i e v , 9 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l s e r v i z i o d i s i c u r e z z a u c r a i n o S b u h a p u b b l i c a t o l e f o t o d i q u e l l i c h e h a d e f i n i t o f r a m m e n t i d e l m i s s i l e b a l i s t i c o r u s s o O r e s h n i k , u t i l i z z a t o n e l l ' a t t a c c o n e l l a r e g i o n e o c c i d e n t a l e d i L e o p o l i d u r a n t e l a n o t t e . " A t t a c c a n d o o b i e t t i v i c i v i l i n e l n o s t r o P a e s e , v i c i n o a l c o n f i n e c o n l ' U n i o n e E u r o p e a , i l C r e m l i n o h a t e n t a t o d i d i s t r u g g e r e l e i n f r a s t r u t t u r e d i s u p p o r t o v i t a l e d e l l a r e g i o n e , i n u n c o n t e s t o d i c o n d i z i o n i m e t e o r o l o g i c h e i n n e t t o p e g g i o r a m e n t o " , h a a f f e r m a t o l ' S b u , s e n z a c h i a r i r e c o s a s t a t o c o l p i t o e n é l ' e n t i t à d e i d a n n i . T r a i p e z z i f i n o r a r i n v e n u t i c i s o n o l ' u n i t à d i s t a b i l i z z a z i o n e e g u i d a d e l m i s s i l e , p a r t i d e l m o t o r e e u g e l l i , h a d i c h i a r a t o l ' S b u .