R o m a , 1 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - " C h e l e z i o n e p e r n o i p o l i t i c i e a m m i n i s t r a t o r i ! U n ’ i s t i t u z i o n e , s e v u o l e a r r i v a r e c o l s u o m e s s a g g i o , d e v e m e t t e r c i l a f a c c i a e r i s c h i a r l a . S e n o , l a c o m u n i c a z i o n e s e n e v a c o m e a c q u a s u l m a r m o , c o m e u n c o s t o s o b e l l e t t o c h e f a i a t e s t e s s o . U n e p i s o d i o c h e l a s c i ò i l s e g n o , c o m e s e m p r e c o n T o s c a n i . U n a r t i s t a g e n i a l e e g e n e r o s o c h e c o n c e p i v a i l m e s t i e r e c o m e u n a b a t t a g l i a c i v i l e s e n z a r i p a r o e s e n z a s c o n t i . I m p o s s i b i l e n o n r i m p i a n g e r l o " . L o s c r i v e P i e r L u i g i B e r s a n i i n u n r i c o r d o d i O l i v i e r o T o s c a n i s u l s i t o C o m p a g n o i l m o n d o . B e r s a n i r i c o r d a u n e p i s o d i o d i a l c u n i a n n i f a : " D i f r o n t e a u n a v e r a s t r a g e d i r a g a z z e e r a g a z z i , f i n d a i p r i m i a n n i 8 0 i n R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a a v e v a m o i n g a g g i a t o u n a b a t t a g l i a p e r l a s i c u r e z z a s t r a d a l e " e " n e l 1 9 9 3 , O l i v i e r o T o s c a n i , c h e e v i d e n t e m e n t e e r a a c o n o s c e n z a d e l l e n o s t r e i n i z i a t i v e , o f f r ì d i d a r c i u n a m a n o g r a t u i t a m e n t e c o n u n a s u a i n t e r p r e t a z i o n e d e l n o s t r o m e s s a g g i o d a u t i l i z z a r e p e r u n a c a m p a g n a d i m a n i f e s t i " , s c r i v e l ' e x l e a d e r d e l P d . T r a l e p r o p o s t e d i T o s c a n i , " u n c a z z o t t o n e l l o s t o m a c o . U n a f o t o d i d u e m a c c h i n e o r r i b i l m e n t e a c c a r t o c c i a t e , t r a t t a t a c o n c o l o r i a c i d i e u r t a n t i . I n b a s s o e i n b e l l a e v i d e n z a , u n t i t o l o : ' 4 p i r l a i n m e n o ' " c h e " a p r ì u n i n c r e d i b i l e v a r c o d i c o m u n i c a z i o n e s u u n a d r a m m a t i c a r e a l t à . C i t r o v a m m o a p o t e r a n d a r e a p o l e m i z z a r e e d i s c u t e r e n o n p i ù s o l o n e l l e s c u o l e m a p e r f i n o n e l l e d i s c o t e c h e ! R e a z i o n i c a l d e , s p e s s o d u r e m a r e a l i e f i n a l m e n t e e f f i c a c i . S i m i s e r o a d i s p o s i z i o n e t e s t i m o n i a l a u t o r e v o l i ( g i à n e g l i a n n i 8 0 E n z o F e r r a r i a v e v a m e s s o a d i s p o s i z i o n e i s u o i p i l o t i ) " , r i c o r d a t r a l e a l t r e c o s e B e r s a n i .