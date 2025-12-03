R o m a , 3 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a I n t e r n a z i o n a l e d e l l e P e r s o n e c o n D i s a b i l i t à s i è c o n c l u s o i l p r o g e t t o p r o m o s s o d a A m a z o n , i n s i e m e a g l i a t l e t i d e l C o m i t a t o I t a l i a n o P a r a l i m p i c o , c h e h a p o r t a t o i n c i n q u e s c u o l e i t a l i a n e i t e m i d e l l ’ a c c e s s i b i l i t à e d e l l ’ i n c l u s i o n e . L ’ i n i z i a t i v a , r e a l i z z a t a c o n i l s u p p o r t o d i A b i l i t y C h a n n e l , s t o r i c o p a r t n e r d e l C o m i t a t o , h a c o i n v o l t o s t u d e n t i d i t u t t a I t a l i a c o n l ’ o b i e t t i v o d i a v v i c i n a r e s e m p r e p i ù g i o v a n i a i t e m i d e l l a d i s a b i l i t à e d e l l ’ a c c e s s i b i l i t à , p r o m u o v e n d o i l r i s p e t t o , l ’ e m p a t i a e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e d i f f e r e n z e , a t t r a v e r s o i l d i a l o g o d i r e t t o c o n a t l e t e e a t l e t i p a r a l i m p i c i . C i n q u e e v e n t i i n a l t r e t t a n t i t e r r i t o r i i t a l i a n i c h e o s p i t a n o s i t i l o g i s t i c i A m a z o n , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i o l t r e 7 0 0 s t u d e n t e s s e e s t u d e n t i , p r o t a g o n i s t i d i u n p e r c o r s o d e d i c a t o a s p o r t , i n c l u s i o n e e v a l o r i z z a z i o n e d e l l a d i v e r s i t à . C i n q u e g l i a t l e t i p r o t a g o n i s t i : M a r t i n a C a i r o n i , m e d a g l i a d ’ o r o n e l 1 0 0 m e t r i e d ’ a r g e n t o n e l s a l t o i n l u n g o a i G i o c h i P a r a l i m p i c i d i P a r i g i 2 0 2 4 ; C a r l o t t a G i l l i , c a m p i o n e s s a p a r a l i m p i c a d i n u o t o , p i ù v o l t e m e d a g l i a d ’ o r o s i a a T o k y o 2 0 2 0 c h e a P a r i g i 2 0 2 4 ; L o r e n z o “ L o l l o ” M a r c a n t o g n i n i , c a l c i a t o r e e v e l o c i s t a i t a l i a n o , m e m b r o d e l l a N a z i o n a l e a m p u t a t i d i c a l c i o e d e l g r u p p o s p o r t i v o d e l l e F i a m m e A z z u r r e ; R i g i v a n G a n e s h a m o o r t h y , s p e c i a l i z z a t o n e l g e t t o d e l p e s o , l a n c i o d e l d i s c o e l a n c i o d e l g i a v e l l o t t o , m e d a g l i a d ' o r o a i G i o c h i P a r a l i m p i c i d i P a r i g i 2 0 2 4 ; M a r i a J o s é G i o r i o p i ù v o l t e m e d a g l i a d ’ o r o n e l g e t t o d e l p e s o e n e l l a n c i o d e l d i s c o a i C a m p i o n a t i I t a l i a n i P a r a l i m p i c i ( 2 0 2 1 , 2 0 2 2 , 2 0 2 3 ) e m e d a g l i a d ’ o r o n e l l a n c i o d e l g i a v e l l o t t o a i C a m p i o n a t i I t a l i a n i P a r a l i m p i c i 2 0 2 5 . L ’ u l t i m o i n c o n t r o s i è t e n u t o q u e s t a m a t t i n a a S a n G i o v a n n i T e a t i n o , i n p r o v i n c i a d i C h i e t i , d o v e M a r i a J o s è G i o r i o h a c o n d i v i s o c o n g l i s t u d e n t i d e l l a s c u o l a m e d i a l o c a l e l a s u a s t o r i a p e r s o n a l e e s p o r t i v a . " I n A m a z o n s i a m o c o n v i n t i c h e l ’ i n c l u s i o n e n o n s i a s o l o u n v a l o r e d a s o s t e n e r e , m a u n m o d o c o n c r e t o d i c o s t r u i r e i l f u t u r o . I n i z i a t i v e c o m e q u e l l a c h e s t i a m o p r o m u o v e n d o n a s c o n o d a l d e s i d e r i o d i i s p i r a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i a c r e d e r e n e l l e p r o p r i e c a p a c i t à e a v e d e r e n e l l a d i v e r s i t à u n a r i s o r s a , n o n u n o s t a c o l o . L a s c e l t a d i r e a l i z z a r e l ’ u l t i m o a p p u n t a m e n t o p r o p r i o o g g i 3 d i c e m b r e n o n è c a s u a l e : a b b i a m o v o l u t o t r a s c o r r e r e l a g i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à i n s i e m e a r a g a z z e e r a g a z z i , a s c o l t a n d o l e l o r o v o c i n e l c o n t e s t o d i m o m e n t o d i c o n f r o n t o c o n M a r i a J o s é G i o r i o . I l n o s t r o o b i e t t i v o è c o n t r i b u i r e a u n c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e d u r a t u r o , i n c u i a c c e s s i b i l i t à e i n c l u s i o n e d i v e n t i n o m o d i d i p e n s a r e , a g i r e e r a p p o r t a r s i c o n l ’ a l t r o " h a d i c h i a r a t o S a l v a t o r e I o r i o , H R D i r e c t o r d e l l e O p e r a t i o n s d i A m a z o n . “ L a m i a s t o r i a i n i z i a c o n u n t r a s f e r i m e n t o d a l V e n e z u e l a a l l ’ I t a l i a , i n s i e m e a l l a m i a f a m i g l i a , e p r o s e g u e c o n i l s o g g i o r n o a B o j a n o , d o v e h o t r o v a t o u n c o n t e s t o a c c o g l i e n t e e i l p r i m o c o n t a t t o c o n l ’ a t l e t i c a l e g g e r a . D a q u e l m o m e n t o l o s p o r t è d i v e n t a t o l a l e v a c h e h a t r a s f o r m a t o l a m i a v i t a : m i h a r e s a p i ù a u t o n o m a , p i ù i n d i p e n d e n t e , c a p a c e d i a g i r e s e n z a t i m o r i e c o n u n a r e t e d i a m i c i z i e s e m p r e p i ù a m p i a ” , s p i e g a l ’ a t l e t a p a r a l i m p i c a M a r i a J o s è G i o r i o c h e c o n t i n u a : “ O g g i v i v o a R o m a , d a s o l a , v i a g g i o s p e s s o i n I t a l i a e a d e s s o a n c h e a l l ’ e s t e r o . H o u n l a v o r o s t a b i l e i n u n p u n t o v e n d i t a d i u n g r a n d e b r a n d s p o r t i v o : s i t r a t t a d i u n t r a g u a r d o c h e c o n s i d e r o u n a c o n q u i s t a c o s t r u i t a g i o r n o d o p o g i o r n o , g r a z i e a l l a d i s c i p l i n a e a l l e r e g o l e a p p r e s e i n p i s t a . P r o p r i o q u e l l e r e g o l e m i s e r v o n o n e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e l l a v o r o , n e l r a p p o r t o c o n i c o l l e g h i e n e l d a r e v a l o r e a g l i i m p e g n i p r e s i . L o s p o r t m i h a a i u t a t a a s u p e r a r e b a r r i e r e i n t e r i o r i , a c r e d e r e n e l l e m i e p o s s i b i l i t à e a v a l o r i z z a r e c i ò c h e s o n o , p r i m a a n c o r a d i c i ò c h e h o . P a r l a r e a i p i ù g i o v a n i , r a c c o n t a r e s e n z a f i l t r i s u c c e s s i e d i f f i c o l t à , è d i v e n t a t o o r m a i p a r t e d e l l a m i a m i s s i o n e p e r s o n a l e . S e l a m i a s t o r i a p u ò s p r o n a r e q u a l c u n o a d a c c e t t a r s i , a n o n t e m e r e i p r o p r i l i m i t i e a t r a s f o r m a r l i i n f o r z a , a l l o r a v a l e l a p e n a r a c c o n t a r l a o g n i v o l t a ” . L ' i n i z i a t i v a , p r o m o s s a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n g l i a t l e t i d e l C o m i t a t o I t a l i a n o P a r a l i m p i c o , s i c o l l o c a n e l l ’ i m p e g n o d i A m a z o n p e r r e a l i z z a r e u n a m b i e n t e d i l a v o r o e u n a c u l t u r a p i ù e q u i e i n c l u s i v i , i n c u i o g n i p e r s o n a a b b i a l a p o s s i b i l i t à d i r e a l i z z a r e i l p r o p r i o p o t e n z i a l e s e n z a b a r r i e r e . I n s p e c i a l m o d o n e l l a r e t e l o g i s t i c a , A m a z o n p r o m u o v e l ’ i m p o r t a n z a d i l u o g h i d i l a v o r o a c c e s s i b i l i , a t t r a v e r s o p r o g e t t i d i i n c l u s i o n e l a v o r a t i v a d i p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à , r e a l i z z a t i c o n i l s u p p o r t o d i a s s o c i a z i o n i e d e n t i d e l t e r z o s e t t o r e , a l i v e l l o n a z i o n a l e e l o c a l e . I l p r i m o , s o l o i n o r d i n e d i t e m p o , è s t a t o q u e l l o p e r l ’ i n c l u s i o n e l a v o r a t i v a d i p e r s o n e S o r d e , s v i l u p p a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ E n t e N a z i o n a l e S o r d i , l a n c i a t o n e l 2 0 2 2 n e l c e n t r o d i d i s t r i b u z i o n e d i C a s t e l g u g l i e l m o - S a n B e l l i n o , i n p r o v i n c i a d i R o v i g o . N e l c o r s o d e l t e m p o , l ’ i n i z i a t i v a è s t a t a e s t e s a a t u t t i i c e n t r i d i d i s t r i b u z i o n e A m a z o n i t a l i a n i e d è p a r t i t a l ’ i m p l e m e n t a z i o n e a n c h e n e i d e p o s i t i d i s m i s t a m e n t o , p o r t a n d o c o m p l e s s i v a m e n t e a l l ’ a s s u n z i o n e d i c i r c a 2 0 0 d i p e n d e n t i S o r d i . N e g l i a n n i , A m a z o n h a s v i l u p p a t o u l t e r i o r i p r o g e t t i c o n i l s u p p o r t o d i a s s o c i a z i o n i l o c a l i , t r a c u i l e i n i z i a t i v e p e r f a v o r i r e l ’ i n g r e s s o n e l m o n d o d e l l a v o r o d i p e r s o n e a u t i s t i c h e a S a n S a l v o , P a s s o C o r e s e , n e i c e n t r i d i d i s t r i b u z i o n e d e l P i e m o n t e e a C a s t e l S a n G i o v a n n i , o l t r e a u n p r o g r a m m a s p e c i f i c o p e r l ’ i n s e r i m e n t o d i p e r s o n e c o n s i n d r o m e d i D o w n p r e s s o i l s i t o d i S a n S a l v o . P i ù r e c e n t e m e n t e è s t a t o a v v i a t o a n c h e u n n u o v o p e r c o r s o r i v o l t o a p e r s o n e c o n f i b r o s i c i s t i c a , r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a L e g a I t a l i a n a F i b r o s i C i s t i c a , c o n c u i l ’ a z i e n d a m a n t i e n e u n d i a l o g o c o n t i n u o e s t r u t t u r a t o p e r g a r a n t i r e u n ’ i m p l e m e n t a z i o n e e f f i c a c e .