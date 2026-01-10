R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o l a m i a p i ù s i n c e r a e t o t a l e s o l i d a r i e t à a l s i n d a c o d i C a r l e n t i n i , G i u s e p p e S t e f i o , c o l p i t o d a u n g r a v i s s i m o e v i l e a t t o i n t i m i d a t o r i o . U n g e s t o i n a c c e t t a b i l e c h e v a c o n d a n n a t o s e n z a e s i t a z i o n i " . L o a f f e r m a l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a D a n i e l a T e r n u l l o . " G i u s e p p e S t e f i o — a g g i u n g e - o l t r e a e s s e r e u n s i n d a c o , è u n a p e r s o n a a c u i s o n o l e g a t a d a s t i m a e a m i c i z i a , s e m p r e a p e r t a a l d i a l o g o , a l c o n f r o n t o e a l l ’ a s c o l t o d e l t e r r i t o r i o . A t t a c c a r e u n a m m i n i s t r a t o r e c o n m i n a c c e d i m o r t e s i g n i f i c a c o l p i r e n o n s o l o u n a p e r s o n a , m a l ’ i n t e r a c o m u n i t à c h e r a p p r e s e n t a " . " N o n s o n o q u e s t i i m e t o d i p e r e s p r i m e r e d i s s e n s o o c r i t i c a p o l i t i c a . L a d e m o c r a z i a v i v e d i c o n f r o n t o , a n c h e d u r o , m a s e m p r e c i v i l e . O g n i f o r m a d i i n t i m i d a z i o n e v a r e s p i n t a c o n f o r z a . S o n o c e r t a - c o n c l u d e T e r n u l l o - c h e P r e f e t t u r a , P r o c u r a e F o r z e d e l l ’ O r d i n e , p r o n t a m e n t e i n f o r m a t e , f a r a n n o p i e n a l u c e s u l l ’ a c c a d u t o " .