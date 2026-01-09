R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " B e n v e n u t a a l l a P r e s i d e n t e M e l o n i c h e o g g i c i i n f o r m a c h e i l G o v e r n o è p r o n t o a v a r a r e u n a l e g g e c o n t r o i l p o s s e s s o d e i c o l t e l l i , i n p a r t i c o l a r e p e r i g i o v a n i . P e c c a t o c h e d a d i v e r s i m e s i u n d i s e g n o d i l e g g e d e l P d , p r e s e n t a t o d a D e b o r a h S e r r a c c h i a n i e V a l t e r V e r i n i a b b i a p r o p r i o l ' o b i e t t i v o d i r e n d e r e r e a t o l a v e n d i t a d i c o l t e l l i e a r m i d a t a g l i o a m i n o r e n n i . R i p a r t i a m o d a l ì ? ” . C o s ì i l d e p u t a t o d e m o c r a t i c o V i r g i n i o M e r o l a .