R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i s u l l a s i c u r e z z a è s e m p l i c e m e n t e i m b a r a z z a n t e . D a u n l a t o r i v e n d i c a c o n o r g o g l i o u n e l e n c o d i p r o v v e d i m e n t i b a n d i e r a c h e s i s o n o r i v e l a t i i l n u l l a c o s m i c o , d a l l ' a l t r o è c o s t r e t t a a d a m m e t t e r e c h e i c i t t a d i n i n o n s i s e n t o n o s i c u r i , t r o v a n d o p e r ò a n c o r a u n a v o l t a i l t e m p o d i s c a r i c a r e l a c o l p a s u i g i u d i c i . N e l f r a t t e m p o , c o n u n ' o s t i n a z i o n e c h e r a s e n t a l ' i n c o s c i e n z a , l a m a g g i o r a n z a h a r e s p i n t o t u t t e l e n o s t r e p r o p o s t e c o n c r e t e , d a l l a p r o c e d i b i l i t à d ' u f f i c i o p e r f u r t i e a l t r i r e a t i o d i o s i f i n o a l f o n d o p e r i p a t t i p e r l a s i c u r e z z a i n t e g r a t a . D o p o t r e a n n i d i g o v e r n o , s i a m o d a v a n t i a l l a p i ù g r a n d e v e r g o g n a p o l i t i c a d i M e l o n i : a v e r c o s t r u i t o u n a c a r r i e r a s u g l i s l o g a n s e c u r i t a r i p e r p o i c o n s e g n a r e a g l i i t a l i a n i u n P a e s e p i ù f r a g i l e e i n d i f e s o . A b b i a i l c o r a g g i o d i a m m e t t e r e l a r e a l t à : d e v e a s s u m e r s i l a r e s p o n s a b i l i t à d i q u e s t o d i s a s t r o e c h i e d e r e s c u s a a i c i t t a d i n i " . L o s c r i v e i n u n a n o t a l a D e p u t a t a d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e C h i a r a A p p e n d i n o .