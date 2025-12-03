P a l e r m o , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - M a g g i o r e f l e s s i b i l i t à , r e s i l i e n z a e s i c u r e z z a n e l l ’ e r o g a z i o n e d e i s e r v i z i a i c i t t a d i n i . C o n q u e s t o o b i e t t i v o l a R e g i o n e s i c i l i a n a h a a v v i a t o , c o n i l c o o r d i n a m e n t o d e l l ’ A u t o r i t à r e g i o n a l e p e r l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a ( A r i t ) e i l s u p p o r t o t e c n i c o d i S i c i l i a d i g i t a l e S p a , l a m i g r a z i o n e d e l l e p r o p r i e p i a t t a f o r m e s u l c l o u d d i P o l o s t r a t e g i c o n a z i o n a l e ( P s n ) , s o c i e t à p r o m o s s a d a l D i p a r t i m e n t o p e r l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e p e r d o t a r e l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e d i u n ’ i n f r a s t r u t t u r a c l o u d s i c u r a e s o v r a n a . P e r g a r a n t i r e l a c o n f o r m i t à a i p i ù a l t i s t a n d a r d d i s i c u r e z z a p r e v i s t i d a l r e g o l a m e n t o d e l l ’ A g e n z i a p e r l a c y b e r s i c u r e z z a n a z i o n a l e ( A c n ) , l a R e g i o n e h a i n v e s t i t o i m p o r t a n t i r i s o r s e p e r a d e g u a r e i l p r o p r i o d a t a c e n t e r a b i l i t a n d o u n m o d e l l o d i c l o u d i b r i d o c h e i n t e g r a a m b i e n t i p u b b l i c i , p r i v a t i e d i r e t t a m e n t e o p e r a t i v i s u i s e r v e r d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e ' o n p r e m i s e ' . A r i t , c o n i l s u p p o r t o t e c n i c o d i S i c i l i a d i g i t a l e , h a a d o t t a t o , n e l l ’ a m b i t o d e i s e r v i z i o f f e r t i d a P o l o s t r a t e g i c o n a z i o n a l e l a s o l u z i o n e ' P u b l i c C l o u d P s n M a n a g e d ' . Q u e s t a s c e l t a s t r a t e g i c a h a c o n s e n t i t o l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d i u n m o d e l l o e v o l u t o d i c l o u d , i n t e g r a n d o i l d a t a c e n t e r r e g i o n a l e c o n l ’ i n f r a s t r u t t u r a d e l P s n . " I l p r o g e t t o , f r u t t o d i u n l a v o r o c o n d i v i s o e d i c o m p e t e n z e c o m p l e m e n t a r i , g a r a n t i s c e m a s s i m a s i c u r e z z a e c o n t i n u i t à o p e r a t i v a " , s p i e g a n o d a P a l a z z o d ' O r l e a n s . T r a l e c a r a t t e r i s t i c h e , c i s o n o f u n z i o n a l i t à a v a n z a t e c h e , i n c a s o d i p e r d i t a d i d a t i o d a n n i a l l ’ i n f r a s t r u t t u r a , p e r m e t t o n o d i r i d u r r e a l m i n i m o l ’ i m p a t t o e g a r a n t i r e l a c o n t i n u i t à d e i s e r v i z i ' d i s a s t e r r e c o v e r y ' e s i s t e m i c h e , a t t r a v e r s o u n l i v e l l o i n t e r m e d i o a g g i u n t i v o d i s i c u r e z z a ' r e v e r s e p r o x y ' , a s s i c u r a n o u n a p r o t e z i o n e p i ù e f f i c a c e d e l l e a p p l i c a z i o n i w e b , u n c o n t r o l l o p i ù r i g o r o s o d e g l i a c c e s s i e u n a m i g l i o r e o t t i m i z z a z i o n e d e l t r a f f i c o . " L a p a r t n e r s h i p , d i d u r a t a d e c e n n a l e , t r a A r i t , S i c i l i a d i g i t a l e e P o l o s t r a t e g i c o n a z i o n a l e - s i l e g g e i n u n a n o t a - r a p p r e s e n t a u n a t a p p a f o n d a m e n t a l e n e l l a t r a s f o r m a z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e i n f o r m a t i c h e r e g i o n a l i , r a f f o r z a n d o l a s o v r a n i t à d i g i t a l e e l a s i c u r e z z a d e i d a t i d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . L ’ i n i z i a t i v a r a p p r e s e n t a u n e f f i c a c e m o d e l l o d i g e s t i o n e i n n o v a t i v a d e i d a t a c e n t e r a b e n e f i c i o d e i c i t t a d i n i " .