R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - U n p e r i c o l o s i l e n z i o s o m i n a c c i a i l t e s s u t o i m p r e n d i t o r i a l e i t a l i a n o : m i g l i a i a d i p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e s t a n n o i n c o n s a p e v o l m e n t e e s p o n e n d o i n f o r m a z i o n i r i s e r v a t e a t t r a v e r s o l ' u s o n o n a u t o r i z z a t o d i s t r u m e n t i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d a p a r t e d e i p r o p r i c o l l a b o r a t o r i . I l f e n o m e n o , d e f i n i t o ' S h a d o w A I ' , c o i n v o l g e i l 6 8 % d e l l a f o r z a l a v o r o c h e u t i l i z z a c h a t b o t e p i a t t a f o r m e I a s e n z a i n f o r m a r e i v e r t i c i a z i e n d a l i , c r e a n d o v u l n e r a b i l i t à c h e p o t r e b b e r o t r a d u r s i i n s a n z i o n i m i l i o n a r i e e p e r d i t e c o m p e t i t i v e d e v a s t a n t i . A l e s s a n d r o C i c i a r e l l i , f o n d a t o r e d i I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e I t a l i a . n e t , d o c u m e n t a u n a r e a l t à p r e o c c u p a n t e : ' M e n t r e i c e o i n v e s t o n o n e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r b a t t e r e l a c o n c o r r e n z a , i l o r o s t e s s i d i p e n d e n t i s t a n n o r e g a l a n d o s e g r e t i i n d u s t r i a l i a s e r v e r e s t e r n i c h e n e s s u n o c o n t r o l l a ' . L a c o n t r a d d i z i o n e e m e r g e d a i d a t i : i l 7 0 % d e i d i r i g e n t i i n v e s t e n e l l ' I a G e n e r a t i v a p e r a c c e l e r a r e l a c r e s c i t a , m a l a s t e s s a t e c n o l o g i a v i e n e p e r c e p i t a c o m e i l p r i n c i p a l e r i s c h i o p e r l o s v i l u p p o a z i e n d a l e . L a s i t u a z i o n e s i a g g r a v a q u a n d o s i a n a l i z z a i l l i v e l l o d i p r e p a r a z i o n e d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e . S o l o i l 7 % d e l l e p i c c o l e a z i e n d e e i l 1 5 % d e l l e m e d i e h a n n o i m p l e m e n t a t o p r o g e t t i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t r u t t u r a t i , l a s c i a n d o u n v u o t o c h e i d i p e n d e n t i c o l m a n o a u t o n o m a m e n t e c o n s t r u m e n t i g r a t u i t i r e p e r i b i l i o n l i n e . C o m m e r c i a l i c h e i n s e r i s c o n o o f f e r t e r i s e r v a t e i n C h a t G P T p e r m i g l i o r a r n e l o s t i l e , t e c n i c i c h e c o n d i v i d o n o c o d i c i e c h i a v i d i a c c e s s o c o n c h a t b o t p u b b l i c i , r e s p o n s a b i l i H R c h e g e n e r a n o d e s c r i z i o n i d i r u o l i p a r t e n d o d a c u r r i c u l u m i n t e r n i : a z i o n i q u o t i d i a n e c h e t r a s f o r m a n o o g n i g i o r n a t a l a v o r a t i v a i n u n a r o u l e t t e r u s s a d i g i t a l e . L ' i m p a t t o e c o n o m i c o d e l f e n o m e n o a s s u m e p r o p o r z i o n i a l l a r m a n t i . U n a s i n g o l a v i o l a z i o n e d e i d a t i l e g a t a a l l ' u s o i m p r o p r i o d i I a p u ò c o s t a r e a u n a p m i i t a l i a n a t r a u n o e t r e m i l i o n i d i e u r o , c o n s i d e r a n d o s a n z i o n i G d p r , s p e s e l e g a l i , d a n n o r e p u t a z i o n a l e e i n t e r r u z i o n e d e l l e a t t i v i t à . ' I l p r o b l e m a n o n è l a t e c n o l o g i a , è i l v u o t o d i g o v e r n a n c e ' , s p i e g a C i c i a r e l l i , e v i d e n z i a n d o c o m e i l 7 3 % d e l l e a z i e n d e i t a l i a n e s i d i c h i a r i p r e o c c u p a t o p e r l e i m p l i c a z i o n i d i s i c u r e z z a l e g a t e a l l ' I a , m e n t r e i l 1 5 % h a g i à s u b i t o u n a v i o l a z i o n e r i c o n d u c i b i l e a q u e s t e t e c n o l o g i e n e l l ' u l t i m o a n n o . L a r a d i c e d e l p r o b l e m a n o n r i s i e d e n e l l a m a l a f e d e d e i c o l l a b o r a t o r i , m a n e l l a p r e s s i o n e o p e r a t i v a c o m b i n a t a c o n l a m a n c a n z a d i s t r u m e n t i a z i e n d a l i a d e g u a t i . I l 5 5 % d e l l e i m p r e s e i n d i c a l a c a r e n z a d i c o m p e t e n z e i n t e r n e c o m e p r i n c i p a l e o s t a c o l o a l l ' a d o z i o n e d e l l ' I a , s p i n g e n d o i d i p e n d e n t i a c e r c a r e s o l u z i o n i a u t o n o m e p e r r i s p e t t a r e s c a d e n z e e o b i e t t i v i . ' L a s f i d a n o n s a r à p i ù l o s h a d o w I T , m a l a s h a d o w I a , c h e i n t r o d u c e v u l n e r a b i l i t à m a g g i o r i i n t e r m i n i d i p r i v a c y e s i c u r e z z a d e i d a t i , m u o v e n d o s i s p e s s o m o l t o p i ù v e l o c e m e n t e d e l l e p o l i c y a z i e n d a l i ' , a v v e r t e l ' e s p e r t o . I c a s i d o c u m e n t a t i d a C i c i a r e l l i r i v e l a n o l a c o n c r e t e z z a d e l r i s c h i o : c e o c h e s c o p r o n o d o c u m e n t i r i s e r v a t i c i t a t i p u b b l i c a m e n t e i n f o r u m o n l i n e , d i r e t t o r i c o m m e r c i a l i c h e v e d o n o l e p r o p r i e s t r a t e g i e d i p r i c i n g r e p l i c a t e d a c o m p e t i t o r , r e s p o n s a b i l i I T c h e i n t e r c e t t a n o m i g l i a i a d i q u e r y v e r s o s e r v e r e s t e r n i c o n t e n e n t i i n f o r m a z i o n i c l a s s i f i c a t e . O g n i i n f o r m a z i o n e c a r i c a t a s u p i a t t a f o r m e n o n c o n t r o l l a t e a b b a n d o n a l ' a m b i e n t e p r o t e t t o a z i e n d a l e p e r f i n i r e s u s e r v e r e s t e r n i i m p o s s i b i l i d a m o n i t o r a r e , e s p o n e n d o l e i m p r e s e a t r e c a t e g o r i e d i r i s c h i o c r i t i c o : p e r d i t a d i c o n t r o l l o s u i d a t i , v i o l a z i o n e d e l l e n o r m a t i v e e u r o p e e c o m e G d p r e I a A c t , c e s s i o n e i n v o l o n t a r i a d i p r o p r i e t à i n t e l l e t t u a l e . L a s o l u z i o n e n o n p r e v e d e l ' a b b a n d o n o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , m a l a g o v e r n a n c e s t r u t t u r a t a d e l f e n o m e n o . ' L e i m p r e s e d o v r e b b e r o m u o v e r s i p e r c o n t e n e r e o q u a n t o m e n o g o v e r n a r e i l f e n o m e n o ' , s o t t o l i n e a C i c i a r e l l i , i n d i c a n d o t r e a z i o n i i m m e d i a t e : d e f i n i z i o n e d i p o l i c y c h i a r e s u l l ' u s o d e l l ' A I , f o r n i t u r a d i s t r u m e n t i a z i e n d a l i s i c u r i e d e f f i c a c i , f o r m a z i o n e d e l p e r s o n a l e s u i r i s c h i r e a l i d e l l a S h a d o w A I . A t t u a l m e n t e , o l t r e q u a t t r o a z i e n d e s u d i e c i h a n n o g i à i m p l e m e n t a t o l i n e e g u i d a p e r l ' u t i l i z z o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , m e n t r e i l 1 7 % h a v i e t a t o l ' u s o d i t o o l n o n a p p r o v a t i . L ' e s p e r t o c o n c l u d e c o n u n m o n i t o u r g e n t e p e r g l i i m p r e n d i t o r i i t a l i a n i : ' I l 2 0 2 6 s a r à l ' a n n o i n c u i l a S h a d o w A I u s c i r à d a l l ' o m b r a , v o l e n t e o n o l e n t e . O p e r c h é l e a z i e n d e d e c i d e r a n n o f i n a l m e n t e d i a f f r o n t a r e i l p r o b l e m a c o n s t r a t e g i e s t r u t t u r a t e , o p e r c h é u n a s e r i e d i i n c i d e n t i d e v a s t a n t i c o s t r i n g e r à i l m e r c a t o a p r e n d e r n e a t t o ' . L a s c e l t a è t r a g o v e r n a r e o g g i i l f e n o m e n o c o n i n v e s t i m e n t i r a g i o n a t i i n g o v e r n a n c e e f o r m a z i o n e , o p a g a r e d o m a n i i l c o n t o d i v i o l a z i o n i c h e p o t e v a n o e s s e r e e v i t a t e . C h i s o t t o v a l u t a i l r i s c h i o p e n s a n d o d i e s s e r e i m m u n e p e r c h é ' p i c c o l o ' o p e r c h é i p r o p r i d a t i ' n o n i n t e r e s s a n o a n e s s u n o ' c o m m e t t e l ' e r r o r e p i ù p e r i c o l o s o : i g n o r a r e u n n e m i c o i n v i s i b i l e c h e l a v o r a s i l e n z i o s a m e n t e a c o s t r u i r e v u l n e r a b i l i t à d e s t i n a t e a e s p l o d e r e n e l m o m e n t o m e n o o p p o r t u n o .