R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " Q u e s t a n o n è u n a b a t t a g l i a , m a u n c a m m i n o . S o n o a c c a n t o a d A i s m d a m o l t i a n n i e m i s e n t o p r o f o n d a m e n t e o n o r a t a d i p o t e r p o r t a r e q u e s t a b a n d i e r a d i s p e r a n z a e l u c e . E ' i m p o r t a n t e c o n t i n u a r e c o n l a r i c e r c a e s t a r e v i c i n o a l l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a , m a è i m p o r t a n t e a n c h e s o t t o l i n e a r e c o m e s i a n o l e d o n n e a e s s e r e c o l p i t e q u a s i i l d o p p i o " r i s p e t t o a g l i u o m i n i . C o s ì l ' a t t r i c e e a m b a s s a d o r d i A i s m C h i a r a F r a n c i n i d u r a n t e l a C h a r i t y D i n n e r 2 0 2 5 d i A i s m , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a , c h e s i è s v o l t a i e r i a M i l a n o . U n a s e r a t a s p e c i a l e p e r c e l e b r a r e i p r o g r e s s i c o m p i u t i , g u a r d a r e a l l e s f i d e f u t u r e e r a c c o g l i e r e f o n d i p e r l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a s u l l a s c l e r o s i m u l t i p l a . " I o s o n o u n a d o n n a e c r e d o c h e l e d o n n e s i a n o u n p a n i e r e d i d e l i z i e c o n l a c a p a c i t à d i p a r t o r i r e l ' a m o r e - a g g i u n g e F r a n c i n i - C h i s a p a r t o r i r e l ' a m o r e h a u n a c a p a c i t à d i f f e r e n t e d i p r o g r e d i r e a n c h e i n u n p e r c o r s o n o n s e m p r e e n o n n e c e s s a r i a m e n t e p o s i t i v o " .