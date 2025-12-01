R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N e l m i o s e c o n d o l i b r o ' C o m u n q u e m a m m a . S t o r i a d i u n a f e r i t a a n c o r a a p e r t a ' , r a c c o n t o l a m i a b a t t a g l i a p e r d i v e n t a r e m a m m a , c h e p u r t r o p p o n o n m i h a v i s t o v i n c i t r i c e . N o n h o p o t u t o a d o t t a r e u n b a m b i n o p e r c h é i n I t a l i a e n e l m o n d o s e h a i l a s c l e r o s i m u l t i p l a n o n p u o i f a r l o . E ' u n a c o s a v e r g o g n o s a c o n t r o l a q u a l e s t o l o t t a n d o . E ' u n a t e m a t i c a a n c o r a p o c o c o n o s c i u t a " . C o s ì A n t o n e l l a F e r r a r i , m a d r i n a n a z i o n a l e d i A i s m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a , p a r t e c i p a n d o a l l a C h a r i t y D i n n e r d e l l ' a s s o c i a z i o n e a l T e a t r o A l c i o n e a M i l a n o . L a d i a g n o s i è a r r i v a t a " c o n v e n t ' a n n i d i r i t a r d o " , d o p o u n p e r c o r s o d i f r a g i l i t à e d o l o r e , r a c c o n t a . " P e r a n n i h o c o n s u l t a t o c e n t i n a i a d i m e d i c i a l l a r i c e r c a d i u n a d i a g n o s i , n e l f r a t t e m p o p e g g i o r a v o e s o f f r i v o . Q u a n d o è a r r i v a t a l a d i a g n o s i m i s o n o s e n t i t a s o l l e v a t a p e r c h é h o i n i z i a t o a c o m b a t t e r e a d a r m i p a r i c o n l a m a l a t t i a e d a q u e l m o m e n t o n o n l e h o p i ù p e r m e s s o d i d i v e n t a r e l a p r o t a g o n i s t a . P e r c h é l a p r o t a g o n i s t a - s o t t o l i n e a F e r r a r i - s o n o i o " .