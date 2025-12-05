R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r e m i o ' S a l v a l a t u a l i n g u a l o c a l e ' è n a t o p e r v a l o r i z z a r e i d i a l e t t i e l e l i n g u e l o c a l i n e l l ’ a m b i t o d i u n a c o m u n e i d e n t i t à n a z i o n a l e i n c u i l e d i v e r s e c o m p o n e n t i d e l n o s t r o P a e s e , d a l p u n t o d i v i s t a t e r r i t o r i a l e , e t n i c o o s t o r i c o - s o c i a l e , p o s s a n o r i c o n o s c e r s i " . L o h a d e t t o G i o v a n n i S o l i m i n e , p r e s i d e n t e o n o r a r i o d e l P r e m i o , a l l a c e r i m o n i a p e r i r i c o n o s c i m e n t i d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 , n e l l a s a l a d e l l a P r o t o m o t e c a d e l C a m p i d o g l i o a R o m a . I l c o n c o r s o è p r o m o s s o e o r g a n i z z a t o d a U n p l i , l ' U n i o n e d e l l e P r o l o c o d ’ I t a l i a , e d a A l i , A u t o n o m i e l o c a l i i t a l i a n e L a z i o , c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l C e n t r o i n t e r n a z i o n a l e E u g e n i o M o n t a l e e g o d e d e l p a t r o c i n i o d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i e d e l C o m u n e d i R o m a . " L ’ i m p o r t a n z a d i q u e s t o p r e m i o è c o n f e r m a t a n e g l i a n n i d a l f a t t o c h e s i s o n o a g g i u n t e n u o v e s e z i o n i - a f f e r m a S o l i m i n e - I d i a l e t t i n o n h a n n o m a i s m e s s o d i e s s e r e l a l i n g u a d e g l i a f f e t t i e d e l l a q u o t i d i a n i t à i n m o l t e f a m i g l i e e c o n t e s t i - r i c o r d a - L ’ e s i s t e n z a d i u n p r e m i o c o m e q u e s t o h a c e r t a m e n t e f a v o r i t o a n c h e l a p r o d u z i o n e s c r i t t a , s i a n a r r a t i v a , s i a d i s t o r i a e t r a d i z i o n i l o c a l i , p o e t i c a o t e a t r a l e . M i p a r e q u i n d i c h e i l p r e m i o a b b i a s v o l t o u n r u o l o f o n d a m e n t a l e n e l p o r t a r e n e l l ’ a m b i t o d e l l a c u l t u r a n a z i o n a l e l e d i v e r s e c o m p o n e n t i l o c a l i " . S o l i m i n e s i s o f f e r m a p o i s u l r u o l o d e i d i a l e t t i e d e l l e l i n g u e l o c a l i n e l l a m u s i c a c h e " p e r a l c u n i a n n i è s t a t o c o n f i n a t o s o p r a t t u t t o n e l l ’ a m b i t o d e l f o l k l o r e e d e l l e t r a d i z i o n i l o c a l i " . T u t t a v i a , c o n t i n u a a r a p p r e s e n t a r e " u n a f o r m a s i g n i f i c a t i v a d i e s p r e s s i o n e t r a i g i o v a n i , a d e s e m p i o n e l r a p o i n a l t r e f o r m e d i p r o d u z i o n e m u s i c a l e , a n c h e a u t o r i a l e e d i r i l i e v o , a v o l t e a l i v e l l o n a z i o n a l e , c o m e n e l c a s o d e l l a c a n z o n e n a p o l e t a n a " . S o l i m i n e c o n c l u d e o s s e r v a n d o c h e i l d i a l e t t o i n a l c u n e f o r m e d i p r o d u z i o n i m u s i c a l i " c o n t i n u a a d e s s e r e a p p r e z z a t o d a i g i o v a n i , s e n z a a l c u n p r o b l e m a " .