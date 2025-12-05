R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r e m i o ‘ S a l v a l a t u a l i n g u a l o c a l e ’ è s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e n e l q u a d r o n a z i o n a l e e n e l l ’ a m b i t o d e l l a s a l v a g u a r d i a d e l l e l i n g u e l o c a l i e d e i d i a l e t t i . P r o b a b i l m e n t e , i l c o n c o r s o è s t a t o i l p r i m o m o t o r e c h e c i h a p o r t a t o a l l a c o n s a p e v o l e z z a d e l g r a n d e v a l o r e d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i m m a t e r i a l e e d e l v a l o r e d e l l e P r o L o c o i n q u e s t o c o n t e s t o " . S o n o l e p a r o l e d i A n t o n i n o L a S p i n a , p r e s i d e n t e U n p l i - U n i o n e n a z i o n a l e p r o l o c o d ’ I t a l i a , a l l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d i ‘ S a l v a l a t u a l i n g u a l o c a l e ’ , i l c o n c o r s o p r o m o s s o e o r g a n i z z a t o d a U n p l i - U n i o n e d e l l e p r o l o c o d ’ I t a l i a e d a A u t o n o m i e l o c a l i i t a l i a n e L a z i o - A l i , c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l C e n t r o i n t e r n a z i o n a l e E u g e n i o M o n t a l e . L a c e r i m o n i a d i a n n u n c i o d e i v i n c i t o r i , c h e h a i p a t r o c i n i d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i e d e l C o m u n e d i R o m a , s i è s v o l t a n e l l a C a p i t a l e , p r e s s o l a P r o t o m o t e c a d e l C a m p i d o g l i o . " G r a z i e a l c e n s i m e n t o d e l p a t r i m o n i o , a b b i a m o r e a l i z z a t o u n s o g n o c h e l e P r o l o c o a v e v a n o d a t a n t o t e m p o , o s s i a m e t t e r e s o t t o t u t e l a q u e s t o i m m e n s o p a t r i m o n i o , s a l v a g u a r d a r l o , p r o m u o v e r l o e d i g i t a l i z z a r l o . G r a z i e a ‘ R a d i c i c u l t u r a l i ’ a b b i a m o c r e a t o u n a p i a t t a f o r m a - p r o s e g u e - c h e m e t t e a d i s p o s i z i o n e d i t u t t i i l n o s t r o i m p o r t a n t e p a t r i m o n i o , d a i d i a l e t t i , a l l e l i n g u e , d a i r i t i a l l e t r a d i z i o n i f i n o a g l i a l t r i e l e m e n t i c h e f a n n o p a r t e d e l l a n o s t r a i d e n t i t à e d e l l a n o s t r a s t o r i a " . " S o n o t a n t e l e c a t e g o r i e c h e n e g l i a n n i a b b i a m o r i c o n o s c i u t o , a m p l i a n d o l e s e z i o n i . T r a l e p i ù r e c e n t i q u e l l a i n t i t o l a t a a T u l l i o D e M a u r o , c h e o r m a i è d i v e n t a t a p r o b a b i l m e n t e q u e l l a d i m a g g i o r r i l i e v o , i n q u a n t o s i r i v o l g e p r i n c i p a l m e n t e a l l e u n i v e r s i t à e r i g u a r d a l a p a r t e s c i e n t i f i c a d e l l e l i n g u e . C ’ è p o i l a c a t e g o r i a d e d i c a t a a u n o d e i f o n d a t o r i , L u i g i M a n z i - c o n c l u d e - u n c a r o a m i c o c h e o g g i d i v e n t a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o d e l p r e m i o " .