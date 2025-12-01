R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R i c h i a m a r e l ' a t t e n z i o n e s u l l a c r e s c e n t e e m e r g e n z a r a p p r e s e n t a t a d a l l a m i o p i a n e i b a m b i n i e p r o m u o v e r e u n a p p r o c c i o c o o r d i n a t o e s t r a t e g i c o p e r l a d e f i n i z i o n e d i i n t e r v e n t i n a z i o n a l i c o n d i v i s i s u u n a c o n d i z i o n e c h a h a i m p a t t i c l i n i c i e d e c o n o m i c i r i l e v a n t i . E ' l ' o b i e t t i v o d e l l ' e v e n t o ' M i o p i a p e d i a t r i c a : s f i d e a t t u a l i e o p p o r t u n i t à f u t u r e ' , c h e h a r i u n i t o n e i g i o r n i s c o r s i a R o m a r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , c l i n i c i , p e d i a t r i , f a r m a c i s t i e s t a k e h o l d e r d e l s e t t o r e s a n i t a r i o . N e l c o r s o d e l l ' i n c o n t r o è s t a t o p r e s e n t a t o i l W h i t e P a p e r s u l l a m i o p i a p e d i a t r i c a , f r u t t o d e l l a v o r o d e i m a s s i m i e s p e r t i c l i n i c i e a c c a d e m i c i s u l t e m a . L ' e v e n t o , p r o m o s s o d a E d r a S p a e r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i S a n t e n , h a c o n f e r m a t o l a n e c e s s i t à d i u n i n t e r v e n t o u r g e n t e e c o o r d i n a t o a l i v e l l o n a z i o n a l e p e r a f f r o n t a r e l a m i o p i a p e d i a t r i c a a t t r a v e r s o p r o g r a m m i s t r u t t u r a t i d i s c r e e n i n g , p e r c o r s i d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c i u n i f o r m i , m a g g i o r e f o r m a z i o n e d e i p e d i a t r i , c a m p a g n e e d u c a t i v e r i v o l t e a f a m i g l i e e s c u o l e e u n p i ù f a c i l e a c c e s s o a t e r a p i e e f f i c a c i , i n f o r m a n o g l i o r g a n i z z a t o r i i n u n a n o t a . A t a l e p r o p o s i t o , l a r e c e n t e a u t o r i z z a z i o n e e u r o p e a d e l l ' a t r o p i n a 0 , 0 1 % a p r e u n a n u o v a f a s e n e l l a g e s t i o n e c l i n i c a d e l l a m i o p i a n e i b a m b i n i , o f f r e n d o n u o v e o p p o r t u n i t à p e r l a t u t e l a d e l l a v i s t a d e l l e f u t u r e g e n e r a z i o n i . D u r a n t e i l a v o r i è s t a t o e v i d e n z i a t o c o m e l a m i o p i a r a p p r e s e n t i u n a d e l l e p r i n c i p a l i e m e r g e n z e v i s i v e d e i p r o s s i m i d e c e n n i . L e s t i m e i n d i c a n o c h e e n t r o i l 2 0 5 0 i l 5 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e m o n d i a l e ( c i r c a 5 m i l i a r d i d i p e r s o n e ) s a r à m i o p e , c o n u n ' i n c i d e n z a s i m i l e i n E u r o p a . I n I t a l i a i l f e n o m e n o r i g u a r d a o g g i c i r c a i l 2 5 % d e l l a p o p o l a z i o n e , p a r i a 1 5 m i l i o n i d i p e r s o n e , d i c u i 1 - 2 m i l i o n i b a m b i n i t r a 6 e 1 6 a n n i . S e c o n d o g l i e s p e r t i , o g n i a u m e n t o d i 1 d i o t t r i a i n c r e m e n t a s e n s i b i l m e n t e i l r i s c h i o d i g r a v i p a t o l o g i e o c u l a r i c h e p o s s o n o c o m p r o m e t t e r e i n m o d o i r r e v e r s i b i l e l a v i s t a q u a l i : m a c u l o p a t i a m i o p i c a ( + 5 8 % ) , d i s t a c c o d i r e t i n a ( + 3 0 % ) , c a t a r a t t a ( + 2 0 % ) e g l a u c o m a ( + 2 0 % ) . A n c h e f o r m e l i e v i o m o d e r a t e c o m p o r t a n o u n r i s c h i o s i g n i f i c a t i v a m e n t e p i ù e l e v a t o d i i n s o r g e n z a d i c o m p l i c a n z e o c u l a r i r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e n o n m i o p e . E ' s t a t o i n o l t r e r i c o r d a t o i l p e s o e c o n o m i c o c r e s c e n t e d e l l a m i o p i a : n e l 2 0 1 9 i c o s t i g l o b a l i d i r e t t i c o l l e g a t i h a n n o r a g g i u n t o 3 5 8 , 7 m i l i a r d i d i d o l l a r i , c o n p r o i e z i o n i f i n o a 8 7 0 m i l i a r d i n e l 2 0 5 0 , m e n t r e l a p e r d i t a d i p r o d u t t i v i t à a s s o c i a t a a l l a v i s i o n e n o n c o r r e t t a è s t i m a t a i n 2 4 4 m i l i a r d i d i d o l l a r i . N e l c o r s o d e l l ' e v e n t o è s t a t o a p p r o f o n d i t o i l r u o l o d e i f a t t o r i g e n e t i c i , a m b i e n t a l i e c o m p o r t a m e n t a l i c o m e l a r i d o t t a e s p o s i z i o n e a l l a l u c e n a t u r a l e , l ' e c c e s s i v o u t i l i z z o d i d i s p o s i t i v i d i g i t a l i e l a s e d e n t a r i e t à . T r a l e s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e d a a p p l i c a r e è s t a t o s o t t o l i n e a t o c o m e a n c h e 1 s o l a o r a s e t t i m a n a l e a g g i u n t i v a t r a s c o r s a a l l ' a p e r t o r i d u c a d e l 2 % i l r i s c h i o d i s v i l u p p a r e m i o p i a , e v i d e n z i a n d o l ' i m p o r t a n z a d e l l e s a n e a b i t u d i n i q u o t i d i a n e . G l i e s p e r t i h a n n o r i m a r c a t o p o i l a f r a m m e n t a r i e t à d e l l ' a t t u a l e p r e s a i n c a r i c o d e l l a m i o p i a p e d i a t r i c a : a s s e n z a d i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g s c o l a s t i c o , f o r m a z i o n e e t e r o g e n e a d e i p e d i a t r i , p e r c o r s i d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c i n o n s t a n d a r d i z z a t i e s c a r s a c o n s a p e v o l e z z a d a p a r t e d e l l e f a m i g l i e . E ' s t a t a s o t t o l i n e a t a l a n e c e s s i t à d i d e f i n i r e l i n e e g u i d a n a z i o n a l i , u n r e g i s t r o d e d i c a t o e m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i p i ù s t r u t t u r a t i . A m p i o s p a z i o è s t a t o d e d i c a t o a l l e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e d i s p o n i b i l i - p r o s e g u e l a n o t a - c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l ' a t r o p i n a a b a s s o d o s a g g i o ( 0 , 0 1 % ) , i n g r a d o d i r i d u r r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m i o p i a f i n o a l 5 0 % n e i b a m b i n i . I n I t a l i a f i n o a d o g g i t a l e o p z i o n e è s t a t a d i s p o n i b i l e u n i c a m e n t e c o m e f o r m u l a z i o n e g a l e n i c a o f f l a b e l . R e c e n t e m e n t e , p e r ò , l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a h a a u t o r i z z a t o l ' i m m i s s i o n e i n c o m m e r c i o d e l p r i m o c o l l i r i o a b a s e d i a t r o p i n a 0 , 0 1 m g / m l i n d i c a t o p e r r a l l e n t a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m i o p i a p e d i a t r i c a , s e g n a n d o u n i m p o r t a n t e c a m b i o d i p a r a d i g m a n e l l a g e s t i o n e c l i n i c a e g a r a n t e n d o m a g g i o r i s t a n d a r d d i s i c u r e z z a e d e q u o a c c e s s o a l t r a t t a m e n t o . " O g g i a b b i a m o s i a t e r a p i e f a r m a c o l o g i c h e , c o m e l ' a a t r o p i n a a b a s s o d o s a g g i o , s i a s o l u z i o n i o t t i c h e c h e , s e r e s e a c c e s s i b i l i s u l a r g a s c a l a , p o t r e b b e r o r i d u r r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m i o p i a - h a a f f e r m a t o F r a n c e s c o B a n d e l l o , p r e s i d e n t e A p m o ( A s s o c i a i z o n e p a z i e n t i m a l a t t i e o c u l a r i ) , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O f t a l m o l o g i a e d i r e t t o r e U o O c u l i s t i c a I r c c s S a n R a f f a e l e d i M i l a n o - M a p e r p o t e r s f r u t t a r e a p p i e n o q u e s t e o p p o r t u n i t à è n e c e s s a r i o u n a p p r o c c i o s i s t e m i c o : s e r v o n o s c r e e n i n g o b b l i g a t o r i , p e r c o r s i s t a n d a r d i z z a t i e u n ' i n f o r m a z i o n e c a p i l l a r e r i v o l t a a f a m i g l i e , s c u o l e , p e d i a t r i e d e c i s o r i p u b b l i c i " . H a a g g i u n t o l ' o n o r e v o l e M a t t e o R o s s o , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a : " D o b b i a m o c o s t r u i r e u n a c a m p a g n a d i p r e v e n z i o n e s o l i d a e l a v o r a r e a s s i e m e a l l e i s t i t u z i o n i r e g i o n a l i p e r r i p r i s t i n a r e a t t i v i t à f o n d a m e n t a l i c o m e l e v i s i t e n e l l e s c u o l e " . L ' a s s e s s o r e a l l a S a n i t à d e l l a R e g i o n e L i g u r i a , M a s s i m o N i c o l ò , h a r i c o r d a t o c h e " i n L i g u r i a , e i n p a r t i c o l a r e a G e n o v a , d i s p o n i a m o d i u n ' e c c e l l e n z a u n i c a i n I t a l i a : u n d i p a r t i m e n t o d e d i c a t o a l l ' i n d i v i d u a z i o n e d e i f a t t o r i d i r i s c h i o a m b i e n t a l i e c o m p o r t a m e n t a l i c h e p o s s o n o c o m p r o m e t t e r e l a s a l u t e . E ' u n m o d e l l o o p e r a t i v o c h e c o n t i n u e r e m o a s v i l u p p a r e e c h e p u ò r i v e l a r s i d e t e r m i n a n t e a n c h e n e l r i s c h i o d i i n s o r g e n z a e n e l l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m i o p i a n e i b a m b i n i " . C o m e h a p r e c i s a t o R i n o A g o s t i n i a n i , p r e s i d e n t e S i p ( S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a ) , " n e i b i l a n c i d i s a l u t e i n a l c u n e r e g i o n i e s i s t e g i à u n a v a l u t a z i o n e d e l l a c a p a c i t à v i s i v a , m a è e s s e n z i a l e c h e q u e s t a v e n g a i m p l e m e n t a t a o v u n q u e " . L a m i o p i a p e d i a t r i c a " n o n è p i ù s o l t a n t o u n d i f e t t o v i s i v o d a c o r r e g g e r e c o n g l i o c c h i a l i - h a p r e c i s a t o A l d o V a g g e , r e s p o n s a b i l e S t r a b o l o g i a , O f t a l m o l o g i a p e d i a t r i c a e G e n e t i c a o c u l a r e , P o l i c l i n i c o S a n M a r t i n o d i G e n o v a - m a u n a v e r a e p r o p r i a q u e s t i o n e d i s a l u t e p u b b l i c a c h e r i c h i e d e u n a p p r o c c i o p r e v e n t i v o s t r u t t u r a t o e c o n d i v i s o " . P e r q u e s t o h a i n v i t a t o a " p a s s a r e a u n a p p r o c c i o r e a l m e n t e p r o a t t i v o n e l l a g e s t i o n e d e l l a m i o p i a i n f a n t i l e , c o n p e r c o r s i s t r u t t u r a t i e i n t e r v e n t i t e m p e s t i v i c h e p o s s a n o f a r e l a d i f f e r e n z a n e l f u t u r o d e i n o s t r i g i o v a n i p a z i e n t i " . " I n t e r v e n i r e p r i m a , i n t e r v e n i r e m e g l i o e f a r l o c o n s t r u m e n t i e f f i c a c i , s o s t e n i b i l i e s i c u r i p e r l ' u s o a l u n g o t e r m i n e " , h a e s o r t a t o i n u n c o n t r i b u t o v i d e o P a o l o N u c c i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O c u l i s t i c a , F a c o l t à d i M e d i c i n a e C h i r u r g i a d e l l ' u n i v e r s i t à d i M i l a n o , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i o f t a l m o l o g i a e c o m p o n e n t e d e l c o m i t a t o t e c n i c o n a z i o n a l e p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l a c e c i t à e d e l l ' i p o v i s i o n e . " L ' a t r o p i n a a l l o 0 , 0 1 % h a c o n q u i s t a t o u n ' a t t e n z i o n e c r e s c e n t e c o m e s t r a t e g i a e v i d e n c e - b a s e d p e r i l c o n t r o l l o d e l l a p r o g r e s s i o n e m i o p i c a . E ' q u i n d i u r g e n t e r e n d e r e d i s p o n i b i l i f o r m u l a z i o n i r e g i s t r a t e , u n i f o r m i e a c c e s s i b i l i , c h e c o n s e n t a n o a i m e d i c i d i p r e s c r i v e r e c o n s e r e n i t à e a i g e n i t o r i d i a d e r i r e c o n f i d u c i a " . L a " s f i d a p i ù g r a n d e " p e r L u c a B u z z o n e t t i , r e s p o n s a b i l e U o c O c u l i s t i c a , o s p e d a l e p e d i a t r i c o B a m b i n o G e s ù d i R o m a , è f a r c o m p r e n d e r e a i g e n i t o r i c h e " l ' o b i e t t i v o n o n è t o g l i e r e g l i o c c h i a l i , m a r i d u r r e l ' e n t i t à d e l l a m i o p i a p e r a b b a t t e r e i r i s c h i f u t u r i . E s u q u e s t o s i a m o s t a t i c a r e n t i : s e r v e u n a c o m u n i c a z i o n e p i ù c h i a r a e c a p i l l a r e , r i v o l t a n o n s o l o a i g e n i t o r i , m a a n c h e a g l i s t e s s i o c u l i s t i . U n a d i s p o n i b i l i t à p i ù u n i f o r m e , s t a n d a r d i z z a t a e a c c e s s i b i l e d e l l ' a t r o p i n a - h a c o n c l u s o - a p r i r e b b e s p a z i e n o r m i p e r u n t r a t t a m e n t o c h e o g g i f a t i c a a n c o r a a d a f f e r m a r s i , n o n o s t a n t e l a s u a v a l i d i t à s c i e n t i f i c a " .