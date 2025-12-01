R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - È d i s p o n i b i l e i n I t a l i a u n n u o v o d i s p o s i t i v o m e d i c o d e s t i n a t o a l s u p p o r t o d e l l a p e r d i t a d i p e s o n e g l i a d u l t i c o n s o v r a p p e s o o o b e s i t à , i n a s s o c i a z i o n e a d i e t a e d e s e r c i z i o f i s i c o . S i t r a t t a d i P l e n i t y , u n d i s p o s i t i v o m e d i c o d i c l a s s e I I I , a p p r o v a t o d a l l ’ A g e n z i a a m e r i c a n a F o o d a n d D r u g A d m i n i s t r a t i o n e c o n m a r c a t u r a C E . N e l l o s t u d i o c l i n i c o G l o w ( G e l e s i s L o s s O f W e i g h t ) - p u b b l i c a t o s u O b e s i t y e c o n d o t t o s u 4 3 6 p a z i e n t i - P l e n i t y h a d i m o s t r a t o c h e , t r a c o l o r o c h e h a n n o a s s u n t o i l p r o d o t t o , n e l 5 9 % d e i c a s i h a n n o p e r s o a l m e n o i l 5 % d e l p r o p r i o p e s o e 3 p e r s o n e s u 1 0 h a n n o p e r s o u n a m e d i a d e l 1 4 % , n o n i n t e r f e r e n d o c o n l ’ a s s o r b i m e n t o d i v i t a m i n e e c o n u n p r o f i l o d i s i c u r e z z a s o v r a p p o n i b i l e a l p l a c e b o . ( V i d e o ) I l p r o d o t t o è d i s t r i b u i t o d a T h e r a s L i f e t e c h , a z i e n d a i t a l i a n a a t t i v a n e l l a g e s t i o n e d e l d o l o r e c r o n i c o e d e l d i a b e t e , c h e a f f r o n t a c o s ì u n a n u o v a s f i d a a d a l t o i m p a t t o : l ’ o b e s i t à . L a p a t o l o g i a r i g u a r d a o l t r e 2 7 m i l i o n i d i c o n n a z i o n a l i , c o n u n i m p a t t o s o c i a l e , e c o n o m i c o e s a n i t a r i o o r m a i r i c o n o s c i u t o a l i v e l l o g l o b a l e . I n q u a n t o d i s p o s i t i v o m e d i c o - i n f o r m a l ’ a z i e n d a i n u n a n o t a - P l e n i t y a g i s c e i n m o d o p u r a m e n t e m e c c a n i c o , s e n z a e f f e t t i s i s t e m i c i . È c o m p o s t o d a 2 i n g r e d i e n t i d i o r i g i n e n a t u r a l e : c a r b o s s i m e t i l c e l l u l o s a e a c i d o c i t r i c o . A s s u n t e l e 3 c a p s u l e c o n t e n u t e i n u n b l i s t e r m o n o d o s e c o n 2 b i c c h i e r i d ’ a c q u a , p r i m a d i p r a n z o e c e n a , f o r m a n e l l o s t o m a c o u n i d r o g e l c h e o c c u p a c i r c a u n q u a r t o d e l v o l u m e g a s t r i c o m e d i o , f a v o r e n d o u n s e n s o d i s a z i e t à p r e c o c e e p r o l u n g a t o e p e r m e t t e n d o u n a r i d u z i o n e s p o n t a n e a d e l l ’ i n t r o i t o d i c i b o : a g i s c e c o m e u n p i a t t o d i 3 5 0 g r a m m i d i i n s a l a t a ( c i r c a 4 b u s t e ) . I l g e l a t t r a v e r s a l ’ i n t e s t i n o s e n z a e s s e r e a s s o r b i t o e v i e n e c o m p l e t a m e n t e e l i m i n a t o d a l l ’ o r g a n i s m o , m e n t r e l ’ a c q u a v i e n e r i a s s o r b i t a n a t u r a l m e n t e . “ P l e n i t y è u n i d r o g e l ” , s p i e g a A l e s s a n d r o S a n n i n o , P r o f e s s o r e d i S c i e n z a d e i M a t e r i a l i e C h i e f S c i e n t i f i c O f f i c e r d i G e l e s i s , c h e h a s v i l u p p a t o i l d i s p o s i t i v o . “ A c o n t a t t o c o n l ’ a c q u a f o r m a u n a r e t e t r i d i m e n s i o n a l e c a p a c e d i m a n t e n e r e l a p r o p r i a c o n s i s t e n z a a n c h e s o t t o s o l l e c i t a z i o n e . Q u e s t o g l i c o n f e r i s c e u n a c o n s i s t e n z a e l a s t i c a . N o n s i t r a t t a d i u n l i q u i d o v i s c o s o - c h i a r i s c e - m a d i u n s o l i d o s o f f i c e , c a p a c e d i e s p a n d e r s i e a d a t t a r s i a i d i v e r s i a m b i e n t i d e l t r a t t o g a s t r o i n t e s t i n a l e . L e c a p s u l e s i a t t i v a n o n e l l o s t o m a c o : s i a p r o n o , r i l a s c i a n o p a r t i c e l l e c h e s i i d r a t a n o e s i g o n f i a n o , a u m e n t a n d o d i v o l u m e i n m o d o u n i f o r m e . I l m a t e r i a l e r i m a n e g o n f i a t o n e l l ’ i n t e s t i n o t e n u e e s i d i s g r e g a c o m p l e t a m e n t e n e l c o l o n , d o v e v i e n e e s p u l s o s e n z a l a s c i a r e r e s i d u i . È u n c o m p o r t a m e n t o c o m p l e t a m e n t e r e v e r s i b i l e , p e n s a t o p e r a c c o m p a g n a r e i l c o r p o i n o g n i f a s e d e l l a d i g e s t i o n e s e n z a i n t e r f e r e n z e n é e f f e t t i c o l l a t e r a l i ” . È u n c o m p o r t a m e n t o c o m p l e t a m e n t e r e v e r s i b i l e , p e n s a t o p e r a c c o m p a g n a r e i l c o r p o i n o g n i f a s e d e l l a d i g e s t i o n e s e n z a i n t e r f e r e n z e n é e f f e t t i c o l l a t e r a l i " . " L ' o b e s i t à n o n è u n v i z i o , n o n è p i g r i z i a , n o n è u n a c o l p a . È u n a m a l a t t i a c r o n i c a , r e c i d i v a n t e , m u l t i f a t t o r i a l e - a g g i u n g e M i k i k o W a t a n a b e , m e d i c o d e l l ’ o b e s i t à e P h D R e s e a r c h e r p r e s s o S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a - P l e n i t y a i u t a a p e r s o n a l i z z a r e l ' a p p r o c c i o e s o p r a t t u t t o n o n d à e f f e t t i c o l l a t e r a l i s i g n i f i c a t i v i q u i n d i p o s s i a m o a c c e t t a r e a n c h e u n b e n e f i c i o m o d e r a t o , p u r c h é s o s t e n i b i l e . È i d e a l e p e r p e r s o n e c o n s o v r a p p e s o o p e r c o l o r o a c u i l a t e r a p i a f a r m a c o l o g i c a n o n è i n d i c a t a , p e r i l m a n t e n i m e n t o d e l p e s o p e r s o - p r e c i s a - e p o t e n z i a l m e n t e a n c h e p e r c o n t r o l l a r e g l i a t t a c c h i d i f a m e c h e m o l t e p e r s o n e h a n n o n e l t a r d o p o m e r i g g i o ” . T u t t i i c o m p o n e n t i - r i m a r c a l a n o t a - s o n o d i o r i g i n e n a t u r a l e , n o n l a s c i a r e s i d u i , n o n a l t e r a i l p H i n t e s t i n a l e , n o n p r o d u c e m e t a b o l i t i a t t i v i . I l s u o p r o f i l o d i s i c u r e z z a , d i m o s t r a t o d a t r i a l c l i n i c i , è t r a i p i ù a l t i o g g i d i s p o n i b i l i n e l s e t t o r e , t a n t o c h e n e g l i U s a è p a s s a t o d a p r o d o t t o p r e s c r i v i b i l e a O t c , c i o è d i l i b e r a v e n d i t a . N o n s o n o s t a t e r i l e v a t e d i f f e r e n z e r i l e v a n t i n e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i r i s p e t t o a l p l a c e b o e i n o g n i c a s o g l i e v e n t i a v v e r s i r e g i s t r a t i s o n o s t a t i l i e v i e t r a n s i t o r i . “ I n T h e r a s r i t e n i a m o l a s i c u r e z z a e l a t o l l e r a b i l i t à d i P l e n i t y d e i p u n t i c e n t r a l i . S i t r a t t a d i u n d i s p o s i t i v o m e d i c o c o n u n a c o m p o s i z i o n e d i o r i g i n e n a t u r a l e , p e n s a t o p e r i n s e r i r s i f a c i l m e n t e n e l l a v i t a q u o t i d i a n a d e l l e p e r s o n e - a f f e r m a I s a b e l l a A l e s s a n d r i n i , M e d i c a l A f f a i r s M a n a g e r , T h e r a s L i f e t e c h - È f o n d a m e n t a l e c o m p r e n d e r e c h e a n c h e u n a p e r d i t a d e l 3 % o d e l 5 % d e l p e s o c o r p o r e o p u ò m i g l i o r a r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a s a l u t e , c o n t r i b u e n d o a m o t i v a r e u l t e r i o r m e n t e l a p e r s o n a . A l c u n i d a t i p r e l i m i n a r i m o l t o i n t e r e s s a n t i s e m b r a n o s u g g e r i r e c h e l ' a z i o n e d e l d i s p o s i t i v o n o n s i l i m i t i a l l ’ a u m e n t o d e l s e n s o d i s a z i e t à , m a p o t r e b b e i n f l u e n z a r e a n c h e l a r e g o l a z i o n e g l i c e m i c a p o s t p r a n d i a l e e f o r s e p e r s i n o l a m o d u l a z i o n e d e l l a f l o r a b a t t e r i c a i n t e s t i n a l e . C i a s p e t t i a m o m o l t o d a l l a r e a l - w o r l d e v i d e n c e - c o n c l u d e A l e s s a n d r i n i - A v o l t e , i d a t i d e l l a v i t a r e a l e r i s e r v a n o r i s u l t a t i p e r s i n o s u p e r i o r i r i s p e t t o a q u e l l i o s s e r v a t i n e g l i s t u d i c l i n i c i t r a d i z i o n a l i , g r a z i e a l l a p o s s i b i l i t à d i i d e n t i f i c a r e s o t t o g r u p p i d i p e r s o n e c h e r i s p o n d o n o p a r t i c o l a r m e n t e b e n e a l t r a t t a m e n t o . S a r à f o n d a m e n t a l e c a p i r e q u a l i c a r a t t e r i s t i c h e i n d i v i d u a l i s i a n o a s s o c i a t e a i b e n e f i c i m a g g i o r i ” . w w w . p l e n i t y . i t