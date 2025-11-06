M o s c a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a r e a z i o n e d e l l ' O c c i d e n t e a l l ' a n n u n c i o d e i t e s t n u c l e a r i d i V l a d i m i r P u t i n è i n l i n e a c o n l ' i s t e r i a a n t i - r u s s a . L o h a d e t t o i l p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o D m i t r y P e s k o v . " T u t t o c i ò è i n l i n e a c o n l ' i s t e r i a m i l i t a r i s t a a n t i - r u s s a c h e s t a a t t u a l m e n t e i m p e r v e r s a n d o n e i p a e s i d e l l ' E u r o p a o c c i d e n t a l e " , h a a f f e r m a t o , a g g i u n g e n d o c h e l a s t a m p a o c c i d e n t a l e n o n e s i t a a d i s t o r c e r e i l s i g n i f i c a t o d e l l e p a r o l e d i P u t i n . " N o n o s t a n t e t u t t i i c h i a r i m e n t i , n o n o s t a n t e l e c h i a r e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e , q u e s t a è l a c o n t i n u a z i o n e d e l l a r e a z i o n e p i u t t o s t o e m o t i v a , e c c e s s i v a m e n t e e m o t i v a d e i m e d i a o c c i d e n t a l i " , h a o s s e r v a t o i l p o r t a v o c e d i P u t i n . I e r i , i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n h a p r e s i e d u t o u n a r i u n i o n e d e l C o n s i g l i o d i S i c u r e z z a r u s s o . I l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a A n d r e i B e l o u s o v h a d i c h i a r a t o d u r a n t e l a r i u n i o n e d i r i t e n e r e o p p o r t u n o a v v i a r e i p r e p a r a t i v i p e r i t e s t n u c l e a r i p r e s s o i l s i t o d i N o v a y a Z e m l y a . P u t i n h a i n c a r i c a t o i l C o n s i g l i o d i S i c u r e z z a d i r a c c o g l i e r e u l t e r i o r i i n f o r m a z i o n i , c o n d u r r e u n ' a n a l i s i e p r e s e n t a r e p r o p o s t e c o o r d i n a t e s u l p o s s i b i l e a v v i o d e i p r e p a r a t i v i p e r i t e s t s u l l e a r m i n u c l e a r i . S e c o n d o P e s k o v , M o s c a s p e r a c h e l a q u e s t i o n e d e i t e s t n u c l e a r i n o n i n f l u i s c a s u l l e r e l a z i o n i t r a R u s s i a e S t a t i U n i t i .