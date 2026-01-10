R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e l l o d e l M 5 S c o n t r o i l d i r e t t o r e d e ‘ I l G i o r n a l e ’ è u n a t t e g g i a m e n t o d a s c o l a r i d i M a d u r o . C e r n o e l a s u a r e d a z i o n e s t a n n o s c o p e r c h i a n d o u n v a s o d i P a n d o r a s u l q u a l e t r o p p i s t a n n o g i r a n d o l a t e s t a d a l l ’ a l t r a p a r t e e c h e v e d e l a L e g a p r i n c i p a l e v i t t i m a . S i a m o c e r t i c h e t u t t e l e a l t r e f o r z e p a r l a m e n t a r i s a r a n n o a l n o s t r o f i a n c o a l v o t o p e r c o s t i t u i r e u n a c o m m i s s i o n e d ’ i n c h i e s t a s u i d o s s i e r a g g i c h e h a n n o f a l s a t o , a d d i r i t t u r a c o m p r o m e s s o , l e c a r r i e r e d i i n n o c e n t i e f a l s a t o l e e l e z i o n i d e l e g i t t i m a n d o p e r s o n e e p a r t i t i ” . C o s ì i p a r l a m e n t a r i d e l l a L e g a i n V i g i l a n z a R a i G i o r g i o M a r i a B e r g e s i o , I n g r i d B i s a , S t e f a n o C a n d i a n i , E l e n a M a c c a n t i , C l o t i l d e M i n a s i e d E l e n a M u r e l l i .