R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L ' a r r o g a n z a d i m o s t r a t a d a G i o r g i a M e l o n i n e l c o r s o d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a o d i e r n a è u n m o t i v o i n p i ù p e r f i r m a r e p e r i l r e f e r e n d u m s u l l a R i f o r m a N o r d i o . L a q u a l e , c o n g r a v i r i s c h i p e r t u t t i i c i t t a d i n i , f e r i s c e l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e s c a r d i n a n d o l e n o r m e p o s t e a g a r a n z i a s o s t a n z i a l e d e l l ' i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a " . C o s ì i l s e n a t o r e d e l P d D a r i o P a r r i n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i a P a l a z z o M a d a m a . " M e l o n i o g g i h a c o n f e r m a t o c h e è s u a i n t e n z i o n e t a g l i a r e i t e m p i d e l l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e e p r i v a r e l e p e r s o n e d e l l a p i e n a p o s s i b i l i t à d i i n f o r m a r s i s u l l a m a t e r i a d e l r e f e r e n d u m . S e m b r a i n f a t t i p r o n t a a d a n d a r e c o n t r o q u a n t o è s t a t o f a t t o p e r i p r e c e d e n t i r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l i ( 2 0 0 1 , 2 0 0 6 , 2 0 1 6 , 2 0 2 0 ) , i n o c c a s i o n e d e i q u a l i m a i è s t a t a f i s s a t a l a d a t a d e l r e f e r e n d u m p r i m a c h e s i f o s s e e s a u r i t o t u t t o l ' i n t e r v a l l o t e m p o r a l e - t r e m e s i d a l l a p u b b l i c a z i o n e d e l l a l e g g e - p r e v i s t o d a l l ' a r t i c o l o 1 3 8 d e l l a C o s t i t u z i o n e p e r p r o m u o v e r e u n r e f e r e n d u m o p p o s i t i v o i n u n a d e l l e t r e f o r m e i n d i c a t e d a l l a s t e s s a C o s t i t u z i o n e " . " R i c h i a m a n d o s i a u n o b b l i g o d i l e g g e c h e d i f a t t o n o n e s i s t e - v i s t o c h e d o v r à i n t e r v e n i r e u n a n u o v a d e l i b e r a d i a m m i s s i o n e d e l l a C a s s a z i o n e q u a n d o l a r a c c o l t a f i r m e i n c o r s o s i s a r à c o n c l u s a c o n i l r a g g i u n g i m e n t o d e l q u o r u m d e l l e 5 0 0 m i l a s o t t o s c r i z i o n i - M e l o n i f a u n g i o c o d e l l e t r e c a r t e c h e s a d i s c o r r e t t e z z a e a n t i d e m o c r a t i c i t à . V a n n o a v a n t i a c c u m u l a n d o f o r z a t u r e s u f o r z a t u r e ” .