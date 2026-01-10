R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e è u n a r i f o r m a g i u s t a e c o n d i v i s i b i l e e c o m e P i ù E u r o p a p e n s i a m o c h e s i a d a c o n f e r m a r e a l r e f e r e n d u m n o n o s t a n t e l e n o n p o c h e i n c o g n i t e d i c a r a t t e r e t e c n i c o - g i u r i d i c o s u l l e s u e c o n c r e t e a p p l i c a z i o n i e q u e l l e a n c o r a m a g g i o r i d i c a r a t t e r e p o l i t i c o . G o v e r n o e m a g g i o r a n z a d o v r e b b e r o e s s e r e i m p e g n a t i a f a r e l u c e s u q u e s t e i n c o g n i t e , i n v e c e é i n n e g a b i l e c h e l o s t e s s o G o v e r n o c h e d i c e d i n o n v o l e r p o l i t i c i z z a r e i l t e m a s i a i l p r i m o a u s a r l o c o m e u n a c l a v a c o n t r o l e o p p o s i z i o n i e s o p r a t t u t t o c o n t r o q u e i g i u d i c i c h e a p p l i c a n o l a l e g g e e f a n n o r i s p e t t a r e l o S t a t o d i d i r i t t o " . L o a f f e r m a R i c c a r d o M a g i , s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a . " L o f a n n o - a g g i u n g e - c o n t r o i m a g i s t r a t i c h e b l o c c a n o l e l o r o f o l l i n o r m e s u l l ’ i m m i g r a z i o n e , l e l o r o l e g g i l i b e r t i c i d e e i l l i b e r a l i e p o p u l i s t e c o m e i l d e c r e t o s i c u r e z z a , o i g i u d i c i c o n t a b i l i c h e v i g i l a n o c o n t r o l o s p e r p e r o d i d e n a r o p u b b l i c o c o m e l a C o r t e d e i C o n t i . D i r e s ì a q u e s t o r e f e r e n d u m n o n p u ò e s i m e r e d a l d e n u n c i a r e l ’ a s s a l t o d e l G o v e r n o a l l a g i u s t i z i a e u r o p e a e i n t e r n a z i o n a l e , c o m e a c c a d u t o c o n i l c a s o A l m a s r i . E i c o n t i n u i a t t a c c h i s c o m p o s t i d i M e l o n i , c o m e q u e l l i d i i e r i i n c o n f e r e n z a s t a m p a , s o n o i l p r i n c i p a l e s p o n s o r p e r i l n o a l r e f e r e n d u m ” . “ M e l o n i i e r i è a r r i v a t a a c o n d a n n a r e l ' a p p l i c a z i o n e d e l l e n o r m e s u l l a c u s t o d i a c a u t e l a r e m e n t r e i l s u o m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a N o r d i o c o n t i n u a a p r o m e t t e r e u n a r i f o r m a c h e r e n d a a n c o r a p i ù d i f f i c i l e i l r i c o r s o a d e s s a . S o n o i c o r t o c i r c u i t i d e l p o p u l i s m o p e n a l e - c o n c l u d e M a g i - c h e h a c o n t r a d d i s t i n t o g r a n p a r t e d e l l ' a t t i v i t à d i q u e s t o G o v e r n o ” .