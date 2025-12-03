R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s i c u r e z z a d e i c a v i s o t t o m a r i n i n o n è u n n i c e t o h a v e , m a u n v a n t a g g i o c o m p e t i t i v o : v o g l i a m o e s s e r e i m i g l i o r i i n l i n e a c o n i l n o s t r o r u o l o d i l e a d e r ” . A s o t t o l i n e a r l o è s t a t o D a v i d e T a d d e i , S u b m a r i n e T e l e c o m B u s i n e s s D i r e c t o r d i P r y s m i a n , s p i e g a n d o c h e i c l i e n t i c h i e d o n o “ s o l u z i o n i c h e m a n t e n g a n o g l i a s s e t s t r a t e g i c i — d i g i t a l i e d e n e r g e t i c i — s i c u r i , o p e r a t i v i e d e f f i c i e n t i , c o n u n a v i s i o n e c h e v a d a o l t r e l a s e m p l i c e p r o d u z i o n e e p o s a d e l c a v o ” . I l s u o i n t e r v e n t o s i è i n s e r i t o n e l p a n e l “ U n d e r w a t e r : m i n a c c e c y b e r , s i c u r e z z a e n u o v e d i n a m i c h e g e o p o l i t i c h e ” , u n a d e l l e s e s s i o n i c e n t r a l i d e l l a c o n f e r e n z a S p a c e & U n d e r w a t e r – S p a c e E c o n o m y , S u b m a r i n e C a b l e s & C y b e r s e c u r i t y , i n c o r s o n e i S a l o n i d i R a p p r e s e n t a n z a d e l l a C a s e r m a d e i C a r a b i n i e r i “ S a l v o D ’ A c q u i s t o ” a R o m a . T a d d e i h a r i c o r d a t o c h e i l m e r c a t o g l o b a l e d e i c a v i s o t t o m a r i n i v a l e o g g i “ t r a i 1 5 e i 2 0 m i l i a r d i d i e u r o ” e c h e P r y s m i a n “ n e d e t i e n e c i r c a i l 4 0 % ” , p o s i z i o n a n d o s i c o m e l e a d e r m o n d i a l e . U n r u o l o c h e i m p l i c a r e s p o n s a b i l i t à : “ L a s i c u r e z z a n o n è u n a s c e l t a , è u n o b b l i g o ” . N e l s e t t o r e d e l l ’ e n e r g i a , h a s p i e g a t o , i p r o g e t t i s u p e r s t a n n o m i l i a r d i e c o l l e g a n o i n t e r i P a e s i , d i v e n t a n d o f o n d a m e n t a l i a n c h e p e r l ’ i n t e g r a z i o n e d e l l e r i n n o v a b i l i . S u l f r o n t e d i g i t a l e , i n v e c e , l e c o n n e s s i o n i t r a n s o c e a n i c h e s o n o c r u c i a l i p e r d a t a c e n t e r , c o m u n i c a z i o n i e a p p l i c a z i o n i A i : i n e n t r a m b i i c a s i , l a c o n t i n u i t à d e l l ’ i n f r a s t r u t t u r a è v i t a l e . T a d d e i h a m e s s o l ’ a c c e n t o s u l l a n e c e s s i t à d i p r o g e t t a r e l a s i c u r e z z a s i n d a l l ’ i n i z i o : “ I l c a v o p u ò e s s e r e d i s e g n a t o i n m o d o p i ù s i c u r o o m e n o s i c u r o : l a p r o t e z i o n e p a r t e d a l d e s i g n ” . L a s t r a t e g i a , h a p r e c i s a t o , c o m b i n a t r e l i v e l l i : u n a p p r o c c i o p r e d i t t i v o ( “ u s a n d o i d a t i c h e i l c a v o g e n e r a ” ) , u n a p p r o c c i o p r e v e n t i v o b a s a t o s u i n s t a l l a z i o n e c o r r e t t a e p r o c e d u r e r i g o r o s e , e u n a p p r o c c i o r e a t t i v o . “ E v i t a r e i l d a n n o n o n è p o s s i b i l e a l 1 0 0 % , q u i n d i d o b b i a m o e s s e r e p r o n t i a l l a r i p a r a z i o n e v e l o c e e s i c u r a ” . S u q u e s t o f r o n t e , P r y s m i a n h a i n t r o d o t t o u n a n o v i t à p e r i l m e r c a t o e n e r g i a : “ A b b i a m o u n a n a v e i n s t a n d - b y d e d i c a t a a l l a r i p a r a z i o n e d e i c a v i e n e r g e t i c i ” , u n a s o l u z i o n e c h e p u ò d i m e z z a r e i t e m p i m e d i d i i n t e r v e n t o . “ O g g i l a r i p a r a z i o n e d i u n c a v o d i e n e r g i a r i c h i e d e c i r c a 1 0 7 g i o r n i ; p e n s i a m o d i p o t e r s c e n d e r e a u n a c i n q u a n t i n a ” , h a s p i e g a t o , s o t t o l i n e a n d o l ’ i m p o r t a n z a d e l l e p a r t n e r s h i p — c o m e q u e l l a c o n A t l a n t i c M a r i n e — p e r g a r a n t i r e c o n t i n u i t à o p e r a t i v a . “ S t i a m o a f f r o n t a n d o l a s f i d a a t t r a v e r s o i n n o v a z i o n e , k n o w - h o w u n i c o e a l l e a n z e s t r a t e g i c h e ” , h a c o n c l u s o .