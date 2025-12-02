R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o M e l o n i r i f a r à l a d e l i b e r a C i p e s s , m a è u n t e n t a t i v o d i s p e r a t o : a n c o r a u n a v o l t a q u a n d o i l g o v e r n o s b a t t e c o n t r o l a l e g g e , q u e l l a c h e d o v r e b b e u n i f o r m a r e i l c o m p o r t a m e n t i d i t u t t i i c i t t a d i n i d i q u e s t o P a e s e , p e n s a d i c a m b i a r e l e l e g g i a s u o p i a c i m e n t o , d i c a m b i a r e l e n o r m e , d i r i f o r m a r e i n s e n s o p u n i t i v o l a C o r t e d e i C o n t i " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i d a v a n t i a M o n t e c i t o r i o . " E p e n s a r e c h e - c o n c l u d e i l l e a d e r d i S I - d o v r e b b e r o s e m p l i c e m e n t e p r e n d e r e a t t o c h e i l P o n t e s u l l o S t r e t t o s i t r a t t a d i u n ' o p e r a i n u t i l e . E c a m b i a r e s t r a d a , m a g a r i u t i l i z z a n d o q u e l l e r i s o r s e , c h e s o n o t a n t i s s i m e , p e r r i s p o n d e r e a i p r o b l e m i d i q u e s t o P a e s e , i n p a r t i c o l a r e a q u e l l i d e l l e p o p o l a z i o n i d e l M e z z o g i o r n o " .