R o m a , 5 d i c , ( A d n k r o n o s ) - I l M u c i v - M u s e o d e l l e C i v i l t à i n a u g u r a i l 1 7 d i c e m b r e a l l e 1 9 u n a n u o v a a r e a e s p o s i t i v a , ' L a b o r a t o r i o N e a n d e r t h a l . L e s c o p e r t e d i G r o t t a G u a t t a r i ' . M u s e a l i z z a t i i r e p e r t i o t t e n u t i g r a z i e a g l i s c a v i d e g l i a r c h e o l o g i d i R o m a T o r V e r g a t a . A l c e n t r o d e l p r o g e t t o m u s e a l e d e l l ' e x m u s e o P i g o r i n i d i R o m a c i s o n o , d u n q u e , i r e p e r t i p r o v e n i e n t i d a G r o t t a G u a t t a r i – s i t o p r e i s t o r i c o a S a n F e l i c e C i r c e o ( L a t i n a ) – t r a s f e r i t i d a l l a S o p r i n t e n d e n z a A r c h e o l o g i a , B e l l e A r t i e P a e s a g g i o p e r l e p r o v i n c e d i F r o s i n o n e e L a t i n a e f r u t t o d e g l i s c a v i e s e g u i t i d a g l i a r c h e o l o g i d e l l ' a t e n e o . C o m e a f f e r m a n o g l i o r g a n i z z a t o r i d e l l a m o s t r a , " g l i u l t i m i r i t r o v a m e n t i , c h e c o n t r i b u i s c o n o a d a g g i o r n a r e l e c o n o s c e n z e s u i N e a n d e r t h a l e s u l t e r r i t o r i o d a e s s i a b i t a t o , s i r i u n i s c o n o a i r e p e r t i g i à p r e c e d e n t e m e n t e e s p o s t i , e p r o p r i o l a l o r o r i u n i f i c a z i o n e e m u s e a l i z z a z i o n e p e r m a n e n t e r e n d e i l M u c i v - M u s e o d e l l e C i v i l t à l ' e p i c e n t r o n o n s o l o d e l l a l o r o c o n s e r v a z i o n e e c o n d i v i s i o n e c o n i l p u b b l i c o , m a a n c h e d e l l e r i c e r c h e a n c o r a i n c o r s o s u q u e s t o e c c e z i o n a l e p a t r i m o n i o d e l n o s t r o p a s s a t o , c o n f i g u r a n d o l ' i n t e r o p r o g e t t o c o m e q u e l l o d i u n v e r o e p r o p r i o L a b o r a t o r i o N e a n d e r t h a l . I l p r o g e t t o s i a v v a l e d i u n C o m i t a t o T e c n i c o - S c i e n t i f i c o f o r m a t o d a L u i g i L a R o c c a ( c a p o d e l d i p a r t i m e n t o p e r l a T u t e l a d e l P a t r i m o n i o C u l t u r a l e ) , M a s s i m o O s a n n a ( d i r e t t o r e g e n e r a l e M u s e i ) , A l e s s a n d r o B e t o r i e A n t o n i o B o r r a n i ( s o p r i n t e n d e n z a A r c h e o l o g i a B e l l e A r t i e P a e s a g g i o p e r l e P r o v i n c e d i F r o s i n o n e e L a t i n a ) , A n d r e a V i l i a n i , F r a n c e s c a A l h a i q u e , F r a n c e s c a C a n d i l i o e A l e s s a n d r a S p e r d u t i ( M u c i v - M u s e o d e l l e C i v i l t à ) , S t e f a n o B e n a z z i ( A l m a M a t e r S t u d i o r u m – U n i v e r s i t à d i B o l o g n a ) , D a v i d C a r a m e l l i ( U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i F i r e n z e ) , G i o r g i o M a n z i e A l e s s i a N a v a ( S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a ) , M a r i o F e d e r i c o R o l f o ( U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a ) . I l p r o g e t t o è i l r i s u l t a t o d i u n ' a m p i a e a r t i c o l a t a c o l l a b o r a z i o n e i n t e r - i s t i t u z i o n a l e e i n t e r - d i s c i p l i n a r e c h e h a c o i n v o l t o , a c c a n t o a l M u c i v , i l d i p a r t i m e n t o p e r l a T u t e l a d e l P a t r i m o n i o C u l t u r a l e , l a D i r e z i o n e g e n e r a l e M u s e i , l a S o p r i n t e n d e n z a A r c h e o l o g i a , B e l l e A r t i e P a e s a g g i o p e r l e P r o v i n c e d i F r o s i n o n e e L a t i n a , l ' A l m a M a t e r S t u d i o r u m – U n i v e r s i t à d i B o l o g n a , l a S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a , l ' U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i F i r e n z e e l ' U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a . L e r i c e r c h e p r e s s o G r o t t a G u a t t a r i s o n o i n i z i a t e l ' 1 1 o t t o b r e 2 0 1 9 e s i s o n o s v o l t e i n p i ù f a s i f i n o a l l ' o t t o b r e 2 0 2 3 . L o s c a v o è s t a t o o r g a n i z z a t o e d i r e t t o d a l l a S o p r i n t e n d e n z a A b a p p e r l e p r o v i n c e d i F r o s i n o n e e L a t i n a c o n i l r e s p o n s a b i l e F r a n c e s c o D i M a r i o c o n l a c o n s u l e n z a s c i e n t i f i c a d i M a r i o F e d e r i c o R o l f o , a s s o c i a t o d i P r e i s t o r i a e p r o t o s t o r i a d e l d i p a r t i m e n t o d i S t o r i a , p a t r i m o n i o c u l t u r a l e , f o r m a z i o n e e s o c i e t à d e l l ' U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a . L o s c a v o , d u r a t o c o m p l e s s i v a m e n t e 3 8 0 g i o r n i , è s t a t o e s e g u i t o d a u n ' e q u i p e d i a r c h e o l o g i e s c l u s i v a m e n t e d e l l ' U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a .