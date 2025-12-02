Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Francesca Albanese non avrà la cittadinanza onoraria di Firenze. E vorrei ben vedere. Le dichiarazioni di sabato contro La Stampa che era stata appena aggredita in sede da centri sociali ed estremisti proPal sono imbarazzanti. Quelle su Liliana Segre addirittura infami. Non vedo un solo motivo per cui la dottoressa Albanese riceva una onorificenza così prestigiosa. E sono grato ai consiglieri di Italia Viva Firenze, Casini e Grazzini, per aver posto il problema per primi. Firenze è una città di valori universali, non può essere presa in ostaggio per questioni ideologiche. Viva Fiorenza!". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.