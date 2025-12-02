R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " F r a n c e s c a A l b a n e s e n o n a v r à l a c i t t a d i n a n z a o n o r a r i a d i F i r e n z e . E v o r r e i b e n v e d e r e . L e d i c h i a r a z i o n i d i s a b a t o c o n t r o L a S t a m p a – c h e e r a s t a t a a p p e n a a g g r e d i t a i n s e d e d a c e n t r i s o c i a l i e d e s t r e m i s t i p r o P a l – s o n o i m b a r a z z a n t i . Q u e l l e s u L i l i a n a S e g r e a d d i r i t t u r a i n f a m i . N o n v e d o u n s o l o m o t i v o p e r c u i l a d o t t o r e s s a A l b a n e s e r i c e v a u n a o n o r i f i c e n z a c o s ì p r e s t i g i o s a . E s o n o g r a t o a i c o n s i g l i e r i d i I t a l i a V i v a F i r e n z e , C a s i n i e G r a z z i n i , p e r a v e r p o s t o i l p r o b l e m a p e r p r i m i . F i r e n z e è u n a c i t t à d i v a l o r i u n i v e r s a l i , n o n p u ò e s s e r e p r e s a i n o s t a g g i o p e r q u e s t i o n i i d e o l o g i c h e . V i v a F i o r e n z a ! " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s .