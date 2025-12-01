R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o e s p r i m e p i e n a v i c i n a n z a e s o l i d a r i e t à a l d i r e t t o r e , a l l e g i o r n a l i s t e , a i g i o r n a l i s t i e a t u t t e l e l a v o r a t r i c i e i l a v o r a t o r i d e L a S t a m p a . L ’ i r r u z i o n e v i o l e n t a n e l l a s e d e d e l q u o t i d i a n o t o r i n e s e è u n a t t o d i u n a g r a v i t à i n a u d i t a : v i l e , i n a c c e t t a b i l e e d a c o n d a n n a r e s e n z a s e e s e n z a m a " . L o h a d e t t o P i e r o D e L u c a , d e p u t a t o d e l P d e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e a f f a r i e u r o p e i , a 4 d i S e r a s u R e t e 4 . " U n g e s t o c h e n u l l a h a a c h e v e d e r e c o n l a c a u s a d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e , v i t t i m a d i c r i m i n i g r a v i s s i m i e t u t t o r a c o l p i t o d a l l e a z i o n i d e l g o v e r n o N e t a n y a h u . A t t i c o m e q u e l l o d i i e r i n o n s o l o n o n a i u t a n o q u e l l a b a t t a g l i a d i g i u s t i z i a , m a l a d a n n e g g i a n o p r o f o n d a m e n t e . N e s s u n a a m b i g u i t à , n e s s u n a g i u s t i f i c a z i o n e , d i r e t t a o i n d i r e t t a , p u ò e s s e r e t o l l e r a t a . P e r q u e s t o p r e n d i a m o n e t t a m e n t e l e d i s t a n z e a n c h e d a l l e d i c h i a r a z i o n i d i F r a n c e s c a A l b a n e s e : p a r o l e c h e n o n c o n d i v i d i a m o , p e r c h é n o n è a c c e t t a b i l e l a s c i a r f i l t r a r e a l c u n a f o r m a d i l e g i t t i m a z i o n e v e r s o l a v i o l e n z a c o n t r o l e r e d a z i o n i e c o n t r o c h i i n f o r m a ” . “ L a l i b e r t à d i s t a m p a , h a a g g i u n t o , e i l l a v o r o d e i c r o n i s t i v a n n o d i f e s i o g n i g i o r n o , s e n z a t e n t e n n a m e n t i , d a t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e . A l t e m p o s t e s s o , è f o n d a m e n t a l e d i s t i n g u e r e c o n c h i a r e z z a t r a l e r e s p o n s a b i l i t à p e n a l i i n d i v i d u a l i , c h e v a n n o p e r s e g u i t e c o n r i g o r e e r a p i d i t à e l ’ e s e r c i z i o p a c i f i c o d e l d i r i t t o d i m a n i f e s t a r e e s c i o p e r a r e , c h e m i l i o n i d i p e r s o n e p r a t i c a n o n e l n o s t r o P a e s e . M a s s i m a f e r m e z z a v e r s o i v i o l e n t i , d u n q u e , m a a l t r e t t a n t a a t t e n z i o n e a e v i t a r e s t r u m e n t a l i z z a z i o n i p e r i c o l o s e d a p a r t e d i e s p o n e n t i d e l g o v e r n o , c h e r i s c h i a n o d i r e s t r i n g e r e s p a z i e s s e n z i a l i d i d e m o c r a z i a e d i s s e n s o p a c i f i c o ” .